Meinung: Regen erfreut, Unkräuter nicht

Wer sein Geld unter freiem Himmel erwirtschaftet, ist unweigerlich der Natur ausgesetzt und muss damit zurecht kommen. Das ist für Landwirte nicht immer einfach. Zumal klimatische Veränderungen unter anderem weniger Niederschlagsmengen bringen und offenbar Langzeitwirkung entfalten. Anhaltende Trockenheit führt so zwangsläufig bei der Sortenwahl für das Anbauprodukt zu strategischem Umdenken. Zurückgreifen könne man auf den Wissensstand der Forschung, die Getreidepflanzen kreiert, die gegen Trockenheit eine gewisse Resistenz aufgebaut haben.

Doch Mangel an Niederschlägen herrscht derzeit nicht. Das beklagen auch die Bauer im Moment nicht. Von der im Jahresdurchschnitt benötigten Wassermenge von etwa 650 Litern pro Quadratmeter, habe man derzeit nahezu die Hälfte erreicht. Zusätzliches Nass, gern als Landregen niederprasselnd, sei aber noch immer willkommen. Jetzt und auch im Herbst, wenn es zur Aussaat kommt. Während der Regen erfreut, sehen die Bauern bei den unzähligen Unkräutern, die in den Beständen siedeln, ein Problem. Weil die Erträge leiden, die auf schlechten Böden eh schon geringer ausfallen als anderswo, muss gehandelt werden. Wie man zielgenau Unkräuter verdrängen kann, bevor die eigene Ernte allzu schmal ausfällt, wurde am Beispiel der Versuchsflächen beim Feldtag anschaulich verdeutlicht.