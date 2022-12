Meinung: Starke Leistung

Über das hergerichtete AVZ des Landkreises

Eine wahrlich beachtliche Leistung haben die involvierten Firmen aus dem Landkreis im alten Bettenhaus der Waldkliniken vorgebracht. Ein enormer Kraftakt liegt hinter den ausführenden Firmen, die für Strom- und Gasversorgung sowie die Sicherheit im Gebäude gesorgt haben.

In wenigen Wochen konnte das Gebäude so weit hergerichtet werden, dass schon bald die Aufnahme von ukrainischen Geflüchteten in diesem neuen Ankunfts- und Verteilzentrum möglich ist.

Gut, dass der Saale-Holzland-Kreis damit eine Möglichkeit geschaffen hat, die Kriegsgeflüchteten menschenwürdiger unterzubringen als in einer Turnhalle ohne Chance auf Rückzug und Privatsphäre.

Gut für die Finanzen des Kreises wäre es dann im nächsten Schritt, die dafür aufgewendeten Kosten auch wie geplant vom Land zurückzubekommen. Auch für die Stimmung in der Bevölkerung wäre das ein sehr wichtiger Punkt, erhitzen doch die hohen Kosten, die für Geflüchtete anfallen, immer wieder die Gemüter.