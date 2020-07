Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meinung: Stress für die Birke

Die Birke ist ein genügsamer und eher anspruchsloser Baum bezüglich des Bodens. Sie gedeiht auf trockenen Böden ebenso wie auf feuchten, nährstoffarmen, Sand- und Moorböden. Vor allem aber mögen sie einen sonnigen Standort, denn sie sind ausgesprochen lichthungrig. Was sie allerdings nicht mögen, ist ein Standort, an dem der Boden des Stammes nahezu versiegelt ist.

Aber genau in der Birkenlinie ist das der Fall. Schaut man sich die Bäumchen an, haben nicht alle Birken in der Birkenlinie eine gute Entwicklung genommen. Der eingeengte Wurzelbereich hat die Entwicklung verzögert, bei einigen sogar schon zum Absterben geführt. Ich bezweifle, dass die vor einigen Jahren getroffene Standortwahl die Richtige war. Dass jetzt die Birken, auch als Brauchtumsbaum bekannt, aufgrund der Straßenführung gar weichen müssen, ist dennoch bedauerlich. Für mich vorstellbar ist es, dass bei der Ersatzbepflanzung erneut Birken, vielleicht auf dem angrenzenden Grünstreifen, angepflanzt werden. Immerhin muss die Birkenlinie auch ihrem Namen Rechnung tragen.