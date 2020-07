Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meinung: Virus mit Nachwirkung

540 Mehrgenerationenhäuser gibt es in der Bundesrepublik. Sie sind Schnittstellen. So wie es die Bezeichnung der Einrichtung verdeutlicht, sind sie Anlaufpunkt für Jung und Alt. Treffpunkt für ältere Mitbürger, die Hobbys pflegen, oder für Kinder und Jugendliche, die Freizeitangebote nutzen, bis hin zu generationsübergreifenden Angeboten nach dem Motto „Jung hilft Alt“ oder Ältere unterstützen Jüngere.

In Corona-Zeiten kann der konzeptionelle Ansatz so nicht gänzlich aufrecht erhalten werden. Hygiene- und Abstandsregeln führen zwangsläufig zu Beschränkungen. Erst recht, wenn man beispielsweise in der Einrichtung nur über beengte Räumlichkeiten verfügen kann. Die Freifläche überdachen zu wollen, macht daher freilich Sinn.

Bleibt aber noch die Tatsache, dass eine Vielzahl ehrenamtlicher Kursleiter, die selbst zur Risikogruppe zählen, sich freiwillig zurückgezogen haben. Ob sie überhaupt adäquat ersetzt werden können, erscheint eher fraglich. Keine Frage, das Corona-Virus bremst, weil es Nachwirkung entfaltet.