Meinung: Wartezeit besser aushalten

Für Stadtroda und den DRK-Kreisverband Jena-Eisenberg-Stadtroda hat das neue Jahr mit guten Nachrichten begonnen. Die bereits bis Oktober 2019 erwartete Baugenehmigung für das DRK-Wohn- und Pflegequartier in der Altstadt liegt dem DRK nun seit 10. Januar vor. Es geht vorwärts, das Millionenvorhaben kann endlich baulich umgesetzt werden. Etwa zwei Jahre werden aber wohl noch ins Land gehen, bis Leben in die drei geplanten Gebäudekomplexe einzieht.

Lang mag dem einen oder anderen diese Zeitspanne vorkommen. Gerade, was das in Stadtrodas Altstadt so sehr erhoffte Lebensmittelgeschäft angeht. Seitdem der Stadtmarkt Stadtroda im September 2019 schließen musste, sieht es in der Innenstadt mit Milch, Margarine, Mehl & Co. mau aus. Immerhin hat seitdem der Gemüsehändler in der Straße des Friedens sein Sortiment erweitert. Seine Platzkapazitäten sind freilich aber für ein zusätzliches umfangreiches Angebot an Lebensmitteln begrenzt. Umso mehr wird es die Stadtrodaer freuen zu hören, dass das DRK mit einem möglichen Betreiber des Einkaufsmarktes im neuen Wohn- und Pflegequartier „in engem Kontakt“ stehe. Mit diesem Wissen lässt sich die Wartezeit vielleicht besser aushalten.