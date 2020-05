Meinung: Wenig Zuversicht

Die Lage ist ernst, die Stimmung der Betreiber von gastronomischen Einrichtungen ist nahezu am Boden. Sie fühlen sich in der Corona-Krise von der Politik allein gelassen und fürchten um ihren Fortbestand. Die angebotenen Kredite, die mit Zins und Zinseszins zurück gezahlt werden müssen, seien gänzlich ungeeignet. Denn: Wer keine Einnahmen habe, gerate damit nur noch tiefer in die Schulden, lautet berechtigterweise der Tenor. Über die von der Politik angekündigte Absenkung der Mehrwertsteuer ab Juni von 19 auf sieben Prozent für Speisen, können Gastronomen nur müde lächeln. Wer keine Gäste aufgrund der Schließung empfangen dürfe, könne auch nichts verkaufen. Und das Außerhausgeschäft ist ohnehin kaum mehr als ein Trostpflaster. Und schauen Gastronomen in die Zukunft, schwant ihnen statt Zuversicht eher Böses.