Seit Freitag streiken die rund 260 Beschäftigten der Metro-Logistik MLOG mit Sitz in Reichenbach unter Federführung von Ver.di gegen eine vom Unternehmen geplante Lohnabsenkung.

Reichenbach. Mit einem Warnstreik versucht Ver.di am Standort Reichenbach, die Beibehaltung des Haustarifvertrages zu erzwingen

Metro Logistics-Beschäftigte kämpfen in Reichenbach um ihre Löhne

Nur wenige Stunden nach Beginn des Warnstreikes vor dem Firmensitz der Metro Logistic Germany GmbH (MLOG) im Reichenbacher Gewerbegebiet hatten sich bereits 100 Beschäftigte in die ausgelegten Listen eingetragen und so ihre Unterstützung für den Arbeitskampf signalisiert. Bis zum Sonnabend wollen die insgesamt 260 Beschäftigten unter Federführung der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Ver.di) darum kämpfen, dass der bislang geltende Haustarifvertrag weiterhin Gültigkeit hat. Laut Gewerkschaft will das Unternehmen künftig alle Beschäftigten nach dem Logistiktarifvertrag Thüringen bezahlen. Dies würde zu Lohneinbußen zwischen 200 bis 500 Euro pro Monat und eine Verlängerung der Arbeitszeit von 38,5 auf 40 Stunden pro Woche führen, verdeutlichte der für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zuständige Ver.di-Landesbezirksfachbereichsleiter Handel, Jörg Lauenroth-Mago. „Das ist nicht fair und auch nicht zumutbar“, verwies er auf die ohnehin schon knappen Bruttogehälter zwischen 2000 und 2500 Euro.