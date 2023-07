Mit 1,95 Promille: Autofahrer baut Unfall auf A4 bei Stadtroda

Stadtroda Der Mann verlor die Kontrolle über sein Auto und prallte in die Leitplanke. Sein Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt.

Wie die Polizei mitteilte, war ein 57-jähriger Fahrer eines Audi am Samstagabend gegen 23.55 Uhr auf der A4 in Richtung Dresden unterwegs. An der Anschlussstelle Stadtroda wollte er die Autobahn verlassen. Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Straße ab und kollidierte mit der dortigen Schutzplanke.

Führerschein noch vor Ort sichergestellt

Das Auto kam unter der Leitplanke verkeilt zum Stehen, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte Alkoholgeruch in der Atemluft bei dem Mann festgestellt werden. Ein durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,95 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein noch vor Ort sichergestellt.

Es entstand ein vorläufiger Gesamtschaden in Höhe von 8000 Euro. Es kam zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

