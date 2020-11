„Mit Angst gewinnt man beim Skat nicht!“

Kann man noch etwas über das Skatspiel schreiben, wenn man schon zwei Sachbücher zu Deutschlands beliebtesten Kartenspiel geschrieben hat? Man kann – wie es der langjährige Sachbuchautor Axel Gutjahr aus Stadtroda unter Beweis stellt. „Strategie und Taktik beim Skat“ heißt das vom Verlag „Die Werkstatt“ herausgegebene Nachschlagwerk, das sich diesmal an erfahrene Skatspieler wendet, die ihr Spiel verfeinern möchten.

Obwohl seit einigen Jahrzehnten immer weniger Jüngere den Reiz des Skatspielens für sich entdecken, gilt das Kartenspiel, das als immaterielles Kulturerbe in Deutschland anerkannt ist, noch als weit verbreitet, regelmäßig fanden und finden auch im Saale-Holzland größere Skatturniere statt. „Skat ist ein Strategiespiel, das nie seinen Reiz verlieren wird“, ist sich der 61 Jahre alte Gutjahr sicher. Doch was kann man noch verfeinern, wenn man die Grundregeln und Strategien des Spieles beherrscht? „Da gibt es eine ganze Menge, was man noch hinzulernen kann. Das fängt damit an, wie der Spieler das eigene Blatt auf seine Reiztauglichkeit hin analysiert und geht weiter, wie man clever blufft und die Strategie seiner Gegner durchschaut“, sagt der Autor.

Schon die Blattbeurteilung bei Beginn des Spieles entscheide, ob man zur Siegerseite gehöre oder nicht. „Sicherlich, auch beim Skat sind 40 Prozent Glück mit dabei, ob man gute Spiele bekommt oder nicht. Bei den verbleibenden 60 Prozent kommt es aber auf den Spieler an, was er aus seinem Blatt macht.“ Schon das Reizen sei eine erste Informationsquelle, ob man ein Spiel machen sollte oder nicht. „Wenn die anderen Spieler nicht mauern, dann weiß man ziemlich genau, wie es um die Konstellation der Buben bestellt ist.“

Auch wichtig aus Sicht von Gutjahr, der seit seinem 15. Lebensjahr nicht mehr von Skat ablassen kann: „Beim Reizen sollte man immer ein Ersatzspiel einkalkulieren.“ Zudem spielt die Wahrscheinlichkeit eine wichtige Rolle. „Wenn meine beiden Mitspieler nicht reizen, ist die Chance hoch, dass gute Karten im Skat liegen.“

Letztlich gibt es aber immer wieder typische Fallstricke oder grundlegende Fehler, die dazu führen, dass ein scheinbar sicheres Spiel verloren geht. „Der größte Fehler beim Skat ist das menschliche Grundverhalten. Beispielsweise, dass kein Ass angezogen wird. Mit Angst gewinnt man beim Skat jedenfalls nicht.“

Gerade eine blanke Zehn treibe vielen Spielern den Angstschweiß auf die Stirn. Spielt man die Karte aus? Oder versucht man lieber, die Punkte auf Teufel komm’ raus zu retten? „Meine Erfahrung lautet, dass es besser ist, wenn man am Anfang des Spieles reinen Tisch macht“, sagt Gutjahr. Aber: „Es gibt kein Patentrezept. Skat ist knallhartes Denken. Wer das nicht berücksichtigt oder verinnerlicht, hat von Anfang an schlechte Karten.“

Auf 156 Seiten zeigt Gutjahr unterschiedlichste Spiele auf, er erklärt anschaulich die einzelnen Stiche und zeigt auf, wie man auch knappe Spiele gewinnen kann. Dabei, sagt er, sei noch längst nicht alles zum Thema Skat erzählt. „Ich bin gerade dabei, Material für ein viertes Sachbuch zusammenzutragen.“

Axel Gutjahr: Strategie und Taktik beim Skat - Von der Blattbeurteilung bis zum hohlen Ass“, Verlag „Die Werkstatt“, 158 Seiten, ISBN 978-3-7307-0522-3