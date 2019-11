Mit Frauenchor Stadtroda auf Weihnachtszeit einstimmen

Nachdem die gelungenen Auftritte des Frauenchores Stadtroda auf dem internationalen Chortreffen „Cantate Dresden“ Anfang November noch nachklingen, bereiten sich die Frauen mit Chorleiter David Bong – einem Weimarer Musikstudenten – nun intensiv auf die bevorstehenden Weihnachtskonzerte in Jena, Stadtroda und Mörsdorf vor.

Auftakt für die etwa 50 Sängerinnen ist am 29. November. Dann werden Mitglieder des im Januar 1987 gegründeten Frauenchors Stadtroda zunächst in der Goethegalerie und später auf dem Jenaer Weihnachtsmarkt die Zuhörer mit ihren Liedern auf die Weihnachtszeit einstimmen.

Zum Adventsglühen des Gewerbevereins Stadtroda am 30. November von 16 bis 19 Uhr in der Altstadt kann man dem Gesang der Damen um 18 Uhr in der Sparkasse am Amtsplatz lauschen.

Der Höhepunkt bildet in diesem Jahr das traditionelle Weihnachtskonzert der Stadtrodaer Chöre am 7. Dezember um 17 Uhr im Schützenhaus Stadtroda. Das Konzert wird in diesem Jahr unter der Leitung des Frauenchores veranstaltet. Neben dem Männervolkschor, dem Posaunenchor, einer jungen Akkordeongruppe, den Solisten Petra Neubert und Irmgard Urban, die alle aus Stadtroda kommen, können sich die Besucher auch auf den Handglockenchor aus Gera freuen. Eintrittskarten sind im Vorverkauf für 9 Euro erhältlich in der Tourist-Information Stadtroda und beim Frauenchor Stadtroda sowie an der Abendkasse im Schützenhaus. Kartenreservierungen können telefonisch unter 036428/61862 oder per E-Mail an petra@koksch.de vorgenommen werden.

Zum Abschluss des Chorjahres wird der Frauenchor Stadtroda am 18. Dezember in der Mörsdorfer Kirche weihnachtliche Weisen zu Gehör bringen.

Das Liedgut des Frauenchores Stadtroda besteht aus alten Volksweisen, modernen Bearbeitungen und Kompositionen. Diese bringt der Chor bei Konzerten und Veranstaltungen in der Region zu Gehör. Auslandsreisen führten den Chor schon nach Italien und Österreich. Geprobt wird einmal in der Woche, immer montags, 19.45 Uhr in der Agrarfachschule Stadtroda. Neue Sängerinnen sind gern bei einer Schnupperprobe gesehen, wie der Chor informiert.

Anstehende Termine des

Stadtrodaer Frauenchores:

29. November, 16.30 Uhr: Auftritt in der Goethe-Galerie Jena

29. November, 18 Uhr: Auftritt auf dem Jenaer Weihnachtsmarkt

30. November, 18 Uhr: Sparkasse Stadtroda (zum 12. Adventsglühen)

7. Dezember, 17 Uhr: Weihnachtskonzert der Stadtrodaer Chore im Schützenhaus Stadtroda

18. Dezember, 18 Uhr: Auftritt in der Mörsdorfer Kirche