Mit Hilfe aus Greiz: Bremsnitzer Orgel mit wenig Geld saniert

Henry Kraft (links) und Tino Fuchs an der Poppe-Orgel in der Bremsnitzer Kirche, die mit wenig Aufwand restauriert wurde.

Wenn man in dem kleinen Tälerdorf auf eines besonders stolz ist, dann ist es die Poppe-Orgel, die sich in der Dorfkirche befindet. Vom Stadtrodaer Meister Carl Friedrich Poppe dem Älteren in den Jahren 1798 bis 1800 errichtet, zählt das spätbarocke Orgelwerk als überaus wertvoll. Zudem ist es nahezu noch im Original erhalten. So besticht die „Königin der Instrumente“ mit dem Orgelprospekt in barocker Grundform mit klassizistischen Girlanden und Vasen mit Eierstabdekor. Mit 18 Registern zählt sie zudem zu den Orgeln mittlerer Kategorie.