Mit Tequila im Rachen wollen Hainbüchter Narren nach Mexiko

Generalprobe zum 34. Hainbüchter Fasching am letzten Sonntag, der in diesem Jahr unter dem Motto „Tequila im Rachen, Kaktus am Po, auf nach Mexiko" steht. Am Sonnabend wird der Auftakt in die Hainbüchter-Faschingssaison vollzogen.

Hainbücht. Der Hainbüchter Karneval Club startet am Sonnabend in der Hainbüchter Gaststätte in seine 34. Saison

Aus dem Schlachtruf „Ha-waii“ wird wohl am Sonnabend, 8. Februar, eher ein „Oh-weii“ werden, wenn der Hainbüchter Karneval Club (HKC) an diesem Abend in die 34. Session startet. Das zumindest lässt der Eindruck von der Generalprobe am Sonntagabend, 2. Februar, vermuten. Denn Büttenredner Wilfried Böhm, der gemeinsam mit Silvio Geiling als Don Quichote beziehungsweise Sancho Panza die „Riesen-Bühne“ betritt, klagte unentwegt und über vergebliche Kämpfe gegen Wind- und andere Mühlen. Dagegen zeigten sich die Männer und Frauen, die in verschiedenste Rollen schlüpften und das Publikum überzeugen wollen, bestens aufgelegt. Auch die Sänger um Manfred und Gerhard Wollnitzke trällerten munter, um auch in der hintersten Ecke Gehör zu finden. Mit deftigen Worten will Moderator Gerhard Wollnitzke für Stimmung auf der Reise nach Mexiko sorgen, hat zumindest die Probe gezeigt. Die Hainbüchter Narren begeben sich in diesem Jahr auf Tour, nach dem Motto „Tequila im Rachen, Kaktus am Po, auf nach Mexiko“, auch das eine oder andere mexikanische (Geheim-)Rezept soll als kulinarischer Genuss gereicht werden.

Für die Auftaktveranstaltung am 8. Februar gibt es zwar keine Karten mehr, doch für die zweite und dritte Veranstaltung am 15. beziehungsweise 22. Februar sind noch Karten zu haben, informiert der Hainbüchter Karneval Club (HKC).