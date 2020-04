Um den Fahrgästen den Fahrkartenerwerb zu erleichtern, stellt die JES Verkehrsgesellschaft ab dem 14. April 2020 am Busbahnhof in Eisenberg einen Bus bereit, in dem auch Karten zum sofortigen Fahrtantritt erworben werden können.

Eisenberg. Der Fahrer verkauft in einem Linienbus am Bussteig 1 hinter Plexiglas das übliche Ticketangebot.

Mobiler Fahrkartenverkauf am Busbahnhof Eisenberg

Um den Fahrgästen den Fahrkartenerwerb zu erleichtern, stellt die JES Verkehrsgesellschaft ab Dienstag, 14. April 2020, am Busbahnhof in Eisenberg einen Bus bereit, in dem auch Karten zum sofortigen Fahrtantritt erworben werden können. Diese Maßnahme tritt vorübergehend in Kraft, um Fahrgästen einen geschützten Kauf zu ermöglichen und gleichermaßen das Personal nicht unnötigen Risiken auszusetzen. Darüber informiert Christian Steudel, der technische Leiter der JES Verkehrsgesellschaft. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Während zum Beispiel am Westbahnhof in Jena, am Jenaer Busbahnhof oder in Hermsdorf-Klosterlausnitz am Bahnhof stationär die Möglichkeit besteht, Tickets vor Fahrtantritt an den Automaten zu kaufen, können Gelegenheitsfahrer im übrigen Liniennetz der JES derzeit ausschließlich die im Verkehrsverbund Mittelthüringen (VMT) angebotenen Vertriebswege mit der VMT-App, der MeinJena-App oder mit einem Online-Ticket der Verbundpartner DB und Abellio nutzen.

Barkauf von Fahrkarten bis 24. April am Bussteig 1

Der Barkauf am Busbahnhof in Eisenberg wird in der Zeit von 8.30 bis 11 Uhr und von 13 bis 15 Uhr möglich sein. Dafür wird ein Linienbus am Bussteig 1 bereitgestellt, der mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet wurde. Der Fahrer verkauft hinter Plexiglas das übliche Ticketangebot. An einem zugänglichen Entwerter können Fahrkarten auch sofort entwertet werden. Die mobile Verkaufsstelle ist unter Wahrung eines entsprechenden Sicherheitsabstands zu betreten. Falls mehrere Kunden zeitgleich anstehen, ist vor dem Bus zu warten. Der Einstieg erfolgt vorn. Nach Abschluss eines jeden einzelnen Verkaufsgeschäfts ist das Fahrzeug durch die Mitteltür wiederum zu verlassen, und der nächste Kunde kann nachrücken.

Dieser Verkaufsservice der JES wird zunächst bis einschließlich Freitag, 24. April 2020, angeboten.