Moderator muss in Klosterlausnitz ins Moor eintauchen

Ihren Höhepunkt hatte die Aufzeichnung der MDR-Sendung „Mach dich ran“ im Bad Klosterlausnitzer Kurmittelhaus am Sonnabendvormittag, als Moderator Mario D. Richardt sich ein Bad in der mit Moor gefüllten Badewanne verdient hatte. „Verdient“, weil er seine – sicher nicht ganz einfache – Tagesaufgabe nicht vollständig lösen konnte. Von zehn im Moorbad versenkten Gegenständen sollte der Moderator innerhalb von drei Minuten mindestens acht Utensilien erfühlen. Siebenmal lag er richtig. Lediglich den Fahrradkranz und eine Minifestplatte erriet er nicht. Und an einer Socke, die im Gegensatz zu den anderen Gegenständen nicht am Boden der Wanne lag, sondern mitten im dicken Moorschwaden schwabberte, scheiterte er gänzlich. Dafür ein wohltuendes Moorbad zu nehmen, ertrug der ohnehin von einer leichten Erkältung gequälte Moderator geduldig. Auch den Umstand, dass Daniela Schulz – sie ist als medizinische Bademeisterin im Haus tätig – den Moderator die Stirn und die Wangen mit einer Moorpackung versah.

Bis auf den letzten Platz war das Foyer des Kurmittelhauses besetzt. Waren die Besucher ohnehin ein wichtiger Teil der Sendung, konnten sie hautnah erleben, wie der Drehtag für eine Sendung abläuft. Bürgermeisterin Gabriele Klotz zeigte sich als gestrenge, aber freundliche‚Richterin, wenn es um die exakte Beschreibung der Gegenstände durch Mario D. Richardt ging. „Ich finde nichts mehr und suche doch schon wie ein Staubsauger, meinte der MDR-Moderator, doch die Bürgermeisterin versicherte konsequent: Doch, doch, eines ist noch in der Wanne! Und Bad Klosterlausnitz sah zudem noch eine glückliche Siegerin. Annemarie Kolboske aus Hermsdorf konnte sich über 1000 Euro freuen. Sie hatte beim Tippen vorausgesagt, dass Mario D. Richardt sieben Dinge richtig erraten werde. Blieb nur noch die Frage: Schafft das MDR-Team seine Tagesaufgabe, gedreht in der Burg Schönfels (Landkreis Zwickau), die über einen Einspieler bekannt gegeben wurde. Hier war das MDR-Team beim Erschaffen einer 32 Quadratmeter großen Fläche mit historischen Steinfliesen gefragt. „Natürlich schafft ihr das“, verkündet die Hermsdorferin sicher. Und das MDR-Team hatte es tatsächlich geschafft. Meine Meinung