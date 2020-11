Moderne Melktechnik ersetzt Arbeitskräfte

Dass die Preise für Milcherzeuger auf dem Markt nicht gerade üppig sind, ist für Landwirte, die sich der Milchviehwirtschaft widmen, eine schlechte Botschaft. „Mit den gegenwärtig für Milch zu erlösenden Preisen könne man nicht mal eine schwarze Null schreiben. Bei 35/36 Cent pro Kilogramm wäre das der Fall“, beschreibt Silvio Bauer, Chef der Agrargenossenschaft Hermsdorf, das ewige Thema. Dass der Milchpreis zudem sehr volatil sei, sich aber zumeist im niedrigen Niveau bewege, müsse leider seit Jahren bilanziert werden.

Dennoch musste und wollte die Agrargenossenschaft in Bezug auf die Milcherzeugung handeln. Wer Milchkühe hält, die an 365 Tagen im Jahr gemolken und versorgt werden müssen, benötigt dafür zuverlässige Fachkräfte. Doch genau daran hapert es. „Junge Leute sind heute kaum noch bereit, in Schichten zu Arbeiten oder gar am Wochenende Arbeitsaufgaben zu übernehmen. Deshalb hatten wir uns entschlossen, in moderne Melktechnik zu investieren“, schaut Silvio Bauer zurück. 2018 kamen die ersten drei Melkroboter in den Hermsdorfer Ställen zum Einsatz. Im letzten Jahr Jahr komplettierte ein weiterer Roboter die aufgebaute moderne Melkanlage. Etwa 60 Tiere am Tag kann ein Melkroboter melken.

„Zudem werden durch die Technik vielfältige Daten von den Milchkühen erfasst, die uns wichtige Hinweise geben.“ Nicht nur die Milch-Leistung sondern unter anderem das Fressverhalten, das Gewicht bis hin zu Bewegungsabläufen und viele andere Parameter, die Auskunft über jede einzelne Kuh geben. „Die Milchkuh ist aufgrund der Fülle an Daten sozusagen eine gläserne Kuh“, erläutert Jörg Müller. Er ist der Stellvertreter der Agrargenossenschaft und hat unter anderem den Melkbereich Blick.

Mit dem Praxisverlauf der hochmodernen Melkroboter sei man zufrieden. Das geht relativ unkompliziert vonstatten. Die Milchkühe hatten sich rasch an die Roboter gewöhnt. Der Vorteil: die Kühe entscheiden eigenständig, wann sie zum Melken gehen, um sich dem automatisierten Ablauf zu stellen, so Jörg Müller. Waren vorher mindestens zwei Arbeitskräfte, am besten eigentlich drei Mitarbeiter, erforderlich, reiche heute eine Fachkraft aus. Fortlaufend werden die Daten sowie der Ablauf kontrolliert, so Silvio Bauer.

Investiert hat die Genossenschaft nach eigenen Angaben etwa 450.000 Euro netto. „Das Gesamtpaket wurde mit der Aufnahme von Krediten finanziert“, so der Agrarchef. Natürlich hofft man auf eine Stabilisierung des Milch-Marktes. Allerdings müsste die EU gegenüber Milch-Importen Instrumentarien anwenden, um die Situation zum Beispiel für Milchbauern in Deutschland generell zu verbessern. „Aber Landwirtschaft hat in Deutschland keine Lobby“, meint Silvio Bauer. Das zeige sich auch bei der Flut der Auflagen, die Landwirte reihenweise erfüllen müssen und die sich weiter verschärfen. Oftmals habe man das Gefühl, dass auferlegte Regelungen fachlich gar nicht durchdacht seien, fügt er an.

Neben der Milchproduktion betreibt die Genossenschaft eine kleine Mastproduktion, bei der männliche Kälber zu Bullen mit eigenem Futter groß gezogen werden. Im Prinzip seien das Biobullen, schmunzelt Bauer. Ackerbau sei ein weiteres Standbein. Angebaut werde unter anderem Mais, Raps, Weizen, Roggen, Triticale. Allerdings verfüge man nur über schlechte Böden, die mit lediglich 28 Bodenpunkten eingestuft seien. Die von der Hermsdorfer Genossenschaft bewirtschafteten Flächen zählen zur Kategorie benachteiligter Anbaugebiete. Üppige Ernteerträge seien damit auch in klimatisch guten Jahren nicht zu erzielen. Als benachteiligte Region erhalte man eine Förderung.

Zunehmende Trockenheit mache der Landwirtschaft beim Feldbau ohnehin zu schaffen und sorge für Ausfälle. „Niederschlag von etwa 650 Liter pro Quadratmeter im Jahr seien im Durchschnitt nötig. 2018 und 2019 seien es 400 beziehungsweise 450 Liter gewesen. In diesem Jahr habe man annähernd die Niederschlagsmenge erreicht, aber das Defizit der trockenen Jahre sei noch längst nicht ausgeglichen. „Durch die extreme Trockenheit dringt das Wasser nicht tief genug in den Boden ein“, so der Agrarchef.