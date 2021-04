Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz - Fahrlehrer verhindert Frontalzusammenstoß - Diebe unterwegs

Stadtroda Das sind die Meldungen der Polizei für den Saale-Holzland-Kreis.

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Auto ist es am Mittwochnachmittag an der Anschlussstelle Bucha gekommen. Wie die Polizei mitteilte, verließ eine 60-jährige Autofahrerin die Autobahn und wollte nach links auf die Landstraße in Richtung Schorba abbiegen.

Hierbei übersah sie den herannahenden Motorradfahrer und kollidierte mit ihm. Der 42-Jährige stürzte und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen auf etwa 14.000 Euro geschätzt.

Fahrlehrer verhindert Schlimmeres

Am Mittwochnachmittag ist es bei einem Verkehrsunfall zwischen Laasdorf und Gernewitz zu Blechschäden gekommen. Laut Polizeiangaben befand sich ein Fahrschulauto auf Ausbildungsfahrt.

Auf Höhe eines Gewebegebietes setzt plötzlich eine 21-jährige Peugeot-Fahrerin zum Überholen an, obwohl dies durch gekennzeichnete Sperrflächen sowie entsprechende Beschilderung untersagt ist. Auch übersah die junge Fahrerin vermutlich den entgegenkommenden Sattelschlepper.

Der Fahrlehrer indes erkannte die Gefahrensituation und lenkte das Fahrschulauto nach rechts. So kam es zum Glück nur zu seitlichen Kollisionen des Peugeot mit den beiden anderen Fahrzeugen.

Somit hat das beherzte Eingreifen des Fahrlehrers definitiv Schlimmeres, wie einen Frontalzusammenstoß mit mindestens erheblichen Verletzungen für die 21-Jährige, verhindert. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Versuchte Umsatzsteigerung

Helle Aufregung hat am Mittwochmittag vor zwei Einkaufszentren in Stadtroda geherrscht. Vier bzw. zwei männliche Personen waren auf dem jeweiligen Parkplatz und sprachen die Passanten an, erklärte die Polizei.

Hierbei erbaten diese Geld, sozusagen als Spende, für die CDs. Da in letzter Zeit immer wieder Betrüger, welche angeblich Spendengelder sammelten, im Bereich Stadtroda unterwegs waren, alarmierte ein Zeuge die Polizei.

Die Beamten prüften den Sachverhalt und trafen drei Personen an, welche den Sachverhalt erklärten. Alle Personen sind Mitglieder einer Musikgruppe.

Da der originäre Verkauf ihrer eigenen CDs etwas ins Stocken geraten ist, boten sie ihre Werke auf diese Weise an. Da sie keine Erlaubnis dafür vorweisen konnten, mussten die Männer jedoch die Parkplätze verlassen und erhielten einen Platzverweis.

Einbruch in Wohn- und Geschäftsgebäude

Unbekannte sind am Mittwoch in ein Wohn- und Geschäftsgebäude in Stadtroda eingebrochen. Eine Zeugin meldete dies der Polizei, als sie am Nachmittag die beschädigte Tür feststelle.

Der oder die Täter hebelten die Eingangstür des Objektes auf und begaben sich anschließend in den Kellerbereich. Hier wurde durch die Unbekannten ein Keller gewaltsam geöffnet.

Ob die Diebe Beute ergattern oder mit leeren Händen das Haus unerkannt verlassen konnten, ist bislang noch nicht bekannt.