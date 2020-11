„Musikalische Woche“ in Hermsdorf mit nur zwei Konzerten

Die „Musikalische Woche“, eine Traditionsveranstaltung der Kirchgemeinde Hermsdorf, sollte vom 28. November bis zum 5. Dezember zum 36. Mal stattfinden. Aufgrund des Coronavirus und der damit einhergehenden Hygienemaßnahmen müssen drei der fünf Konzerte und Treffen allerdings ausfallen. Das bestätigte gestern Kreiskantor Every Zabel.

Nicht stattfinden werde das für den 28. November geplante Eröffnungskonzert mit dem Vokalensemble „Octavians“ in der Klosterkirche Bad Klosterlausnitz. Das gesellige Singen am 2. Dezember kann ebenfalls nicht durchgeführt werden. Auch das Abschlusskonzert am 5. Dezember mit dem Sing- und Instrumentalkreis Hermsdorf fällt aus. „Darüber bin ich schon traurig“, sagt der Kreiskantor und ergänzt: „Aber ich sehe es natürlich ein.“

Bläsergottesdienst und Orgelkonzert finden statt

Kreiskantor Every Zabel. Foto: Ute Flamich

Weil im Sommer die Mitglieder der verschiedenen Chöre und Musikgruppen alle hellauf begeistert waren, wieder zusammenkommen und singen zu können, habe auch er sich frohen Mutes an die Planung für diesen jährlichen kulturellen Höhepunkt in Hermsdorf gemacht. „Dass nun alles anders kommt, als wir es vorgehabt hatten, ist wie gesagt schade, aber es ist nicht zu ändern und die Regelungen betreffen ja alle.“

Immerhin aber sei es möglich, den Bläsergottesdienst am 1. Advent um 10 Uhr zum Kirchweihgedenken in der St. Salvator Kirche Hermsdorf durchzuführen. „Allerdings musiziert statt des Hermsdorfer Posaunenchores das Blechbläserquintett Brass Freunde aus Stadtroda und Gera.“

Am 4. Dezember um 19 Uhr werde dann auch der bekannte Dresdner Organist Matthias Eisenberg nach Hermsdorf kommen. In der St. Salvator Kirche werde er Orgelwerke von Bach und Mendelssohn zum Besten geben. „Besonders beliebt sind Eisenbergs Improvisationen aus dem Stegreif nach Publikumswünschen“, sagt der Kreiskantor. Er informiert, dass es für dieses Konzert Karten in der Buchhandlung Herold, der Bäckerei Nützer und im Kirchbüro in Hermsdorf gibt.

Die Konzertreihe „Musikalische Woche“ ist vor mehr als drei Jahrzehnten von Kirchenmusikdirektor Hubertus Merker ins Leben gerufen worden.

Kreiskantor Every Zabel ist telefonisch zu erreichen unter der Nummer 036601/934744 und per Mail an every.zabel@web.de