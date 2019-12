Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Musikalischer Höhepunkt in der schönsten Zeit des Jahres

Das festliche Weihnachtskonzert im Stadtrodaer Schützenhaus „Zur Louisenlust“ am Sonnabend war vorbei, der Saal war wie leer gefegt, da fasste David Bong vom gastgebenden Frauenchor Stadtroda die 120 Minuten zusammen. Er verwendete die Superlative „großartig“ und „phänomenal“. Dabei hatte der Leiter des Chores vor der Veranstaltung ein wenig Angst, ob die Länge des Konzertes und vor allem die Masse an Künstlern das Publikum nicht erschlagen könnten.

Seine Befürchtungen waren völlig unbegründet. Weder die Zeit noch die Darbietungen des Stadtrodaer Männervolkschores, des Posaunenchores Stadtroda, des Handglockenchores Gera, der Akkordeon-Gruppe der Musikschule Fröhlich, des Frauenchores, noch die Solo-Darbietungen von Barbara Korus mit ihren Rezitationen sowie Petra Neubert mit der Geige und Irmgard Urban am Klavier führten zu einer Unruhe unter den 270 Besuchern.

„Ich habe mich heute auch wie ein Besucher gefühlt, da ich gar nicht so viel zu tun hatte. Mir hat das Programm gefallen. Ein großes Kompliment geht an alle Mitwirkenden für ihre Disziplin und natürlich vor allem an unsere Petra“, sagte Bong. Mit Petra meinte er Petra Koksch. Sie hatte die Veranstaltung nicht nur minutiös geplant, gestaltet und zusammengestellt. Koksch stand seit September mit allen Künstlern und Gruppen in Kontakt. „Ich bin Rentnerin. Mir macht das Organisieren Spaß. Ich weiß ja auch viele Helfer an meiner Seite. Sonst würde das nicht funktionieren“, sagte sie.

Seine Premiere beim Weihnachtskonzert in Stadtroda feierte der Handglockenchor aus Gera. „Die Handglocken wollten wir eigentlich schon vor zwei Jahren bei uns mit dabei haben. Damals hatte es leider nicht geklappt“, sagte Kerstin Patzer, Sängerin und und Vorsitzende des Frauenchors. In diesem Jahr kam die Zusage. Eingefädelt hatte die Verpflichtung der Chorleiter dank seiner privaten Beziehungen und Kontakte.

„Wir wollen jedes Jahr neue Akzente setzen“

Und auch die Akkordeon-Gruppe der Musikschule Fröhlich passte ins Programm. „Wir wollen ja jedes Jahr auch neue Akzente setzen. Es ist gar nicht so einfach, Schulchöre zu finden, die bei uns auftreten. Die jungen Leute am Akkordeon haben ihre Sache richtig gut gemacht. Sie waren eine tolle Bereicherung für unser Konzert“, sagte Koksch. Als musikalischen Höhepunkt erlebte sie das Solo ihres Chorleiters kurz vor Schluss beim Titel „O Holy Night“.

Die unmittelbare Vorbereitung für einen der Jahreshöhepunkte im kulturellen Leben der Stadt Stadtroda verlief nicht optimal, da die Helfer des Frauenchores für die Ausgestaltung des Saals weniger Zeit als sonst hatten. „Wir sind erst spät in das Schützenhaus gekommen, da er bis Mittwoch anderweitig belegt war“, sagte Koksch. Die Generalprobe gab es am Freitag. Mit dabei waren die beiden großen Chöre.

Am Konzert-Tag erschienen die anderen Gruppen frühzeitig im Schützenhaus. „Das war sehr wichtig. Das hat allen Beteiligten die nötige Sicherheit verliehen. Von da an war mir klar, dass es ein schöner und vor allem erfolgreicher Abend wird“, sagte Koksch, die auch dem Deko-Team und Simone Hilbert dankt.

Als der Frauenchor das Konzert mit „Salvum fac regem“ begann, musste Petra Kokschs Mann den Feuerwehrmann spielen. Das Geschenk für die Akkordeon-Gruppe lag noch daheim auf dem Küchentisch. „Er konnte aber die Süßigkeiten als kleines Dankeschön für die jungen Leute noch rechtzeitig holen“, sagte Petra Koksch.