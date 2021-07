Nach dem Brand eines Schreibwarengeschäfts in Stadtroda

In dem Geschäft entstand durch den Brand ein Schaden, der in die Zehntausende geht.

Stadtroda Unbekannte zündelten am Samstag in Schreibwarenladen mit Postagentur. Was die Ermittlungen bisher ergaben.

Am vergangenen Samstag kam es in den Morgenstunden zu einem Brandfall in der Postagentur Schreibwaren Colori in Stadtroda. Gegen 05:30 Uhr wurde der Brand in der Heinrich-Heine-Straße erstmalig durch Zeugen wahrgenommen, wobei hier von einer bereits fortgeschrittenen Branddauer auszugehen war. Nach aktuellem Ermittlungsstand wird von einer Brandstiftung ausgegangen.

Unbekannte verschafften sich Zutritt zum Objekt und entzündeten Papier, das sich in den Geschäftsräumen befand. Durch den Brand entstand erheblicher Sachschaden, der sich nach aktueller Schätzung durch die Verantwortlichen auf mindestens 25.000 Euro beläuft. Personen blieben glücklicherweise unverletzt, auch konnte größerer Schaden für umliegende Gebäude und Geschäftsräume verhindert werden.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Gibt es Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die sich im Umfeld des Brandortes aufgehalten haben und bei denen ein möglicher Zusammenhang zum Brand bestehen könnte? Wer kann Angaben zur Dauer des Feuers tätigen?

Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei Jena unter 03641/811410 oder per Mail an: K1.KPI.Jena@polizei.thueringen.de

