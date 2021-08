Nach Starkregen: Zahlreiche Einsätze der Feuerwehr in Stadtroda

Zahlreiche Feuerwehreinsätze nach Unwetter in Stadtroda

Starker Regen hat am frühen Sonntagabend zu mehreren Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr in Stadtroda und der Ortsteilfeuerwehren geführt.Die Kameraden beseitigen übergetretenes Wasser, kontrollieren die Gullideckel und befreien Überläufe von angeschwemmtem Gras - im Stadtzentrum am Amtsplatz und im Grüntal.

Foto: Jens Henning / Jens Henning (piek)