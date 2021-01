Die Gemeinde- und Kurbibliothek in Bad Klosterlausnitz befindet sich in dem Haus in der Kirchgasse 5.

Nachfrage an Printmedien in 2020 in Bad Klosterlausnitz groß

Bad Klosterlausnitz. „Das Jahr 2020 hat uns vor große Herausforderungen gestellt“, sagt Annekathrin Rahn, die Leiterin der Gemeinde- und Kurbibliothek Bad Klosterlausnitz. „Eine Schließzeit von insgesamt achteinhalb Wochen bedingt durch Corona und dringende Bauarbeiten im Haus, aber auch der Wegfall des Büchertisches in der Moritz-Klinik, der üblicherweise jeden Mittwoch von 12.30 bis 14 Uhr stattfindet, zeigen sich im Endeffekt in fast jedem statistisch erhobenen Wert wie Besuche, Benutzer und Entleihung. Zudem gibt es natürlich auch diejenigen, die sich aufgrund der Pandemie-Lage nicht wirklich trauen, in die Bibliothek zu gehen.“

Trotz des Rückgangs der Besucherzahlen im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2019 sowie der etwas geringeren Entleihungen sei erfreulich, dass die Besucher, die in die Bibliothek kamen, im Schnitt mehr Medien mitnahmen als 2019. „Das bedeutet, dass die Zahl der Entleihungen im Verhältnis zu den Besuchern gestiegen ist. Das ist eine sehr erfreuliche Veränderung, denn sie zeigt, dass unsere Nutzer unser Angebot zu schätzen wissen“, sagt Rahn.

Starker Rückgang der Ausleihe von "Non-Print-Medien"

Auswirkungen auf die Anzahl der Entleihungen in 2020 habe auch der Fakt gehabt, dass „die sonst so heiß begehrten“ Brettspiele aus logistischen Gründen nicht in die Ausleihe gegeben werden konnten. Die Entleihungszahlen der sogenannten „Non-Book“- oder „Non-Print“-Medien – also all derer, die nicht in gedruckter Form vorliegen – seien relativ stark zurückgegangen. Waren es 2019 in diesem Bereich 10.295 Entleihungen, lag die Anzahl 2020 nur noch bei 8481. Der Rückgang ergebe sich auch aus dem stark geschwundenen Interesse an Musik-CDs. DVDs dagegen werden, trotz zahlreicher Streaming-Angebote im Internet, noch immer gerne ausgeliehen. „Diesen Trend werden wir bei unseren Erwerbungen auch in Zukunft berücksichtigen“, sagt die Bibliotheksleiterin.

Printmedien seien 2020 zahlreich ausgeliehen worden: 2020 waren es 13.692 gegenüber 13.864 in 2019. „Im Verhältnis zur doppelt so langen Schließzeit der Bibliothek kann man sogar von einer Erhöhung der Ausleihen ausgehen.“ Zudem habe sich die Zahl der Online-Ausleihen von 865 auf 1154 erhöht. „Das ist eine Tendenz, die sich bereits in den vergangenen Jahren angedeutet hat und die sich sicher auch fortsetzen wird.“

11 Veranstaltung im vergangenen Jahr statt geplanter 29 wie in 2019

Veranstaltungen mit dem Bad Klosterlausnitzer Kindergarten und der Schule mussten 2020 aufgrund der Corona-Schutzverordnungen abgesagt werden. „Wir konnten im vergangenen Jahr nur elf Veranstaltungen durchführen. Vier für Erwachsene und sieben für Kinder. 2019 hatten wir dagegen 29 Veranstaltungen, die wir unter ‚normalen‘ Umständen auch 2020 erreicht hätten.“

Aufgrund der gesamten Situation im vergangenen Jahr sei es nicht möglich gewesen, den Aufwärtstrend in den Nutzerzahlen von 2018 auf 2019 fortzuführen. „Wir sind aber zuversichtlich, dass wir weiterhin Nutzer gewinnen, wenn wir unser Angebot erst einmal wieder in gewohntem Umfang anbieten können.“