Teilnehmer einer Weiterbildung auf dem Gelände des Christlichen Vereins Junger Menschen (CVJM) in Stadtroda.

Natur pur zur Wildnisschulung in Stadtroda

Stadtroda. Es gibt eine große Nachfrage nach praktischen Seminaren in der Natur.

Unter dem Motto „Natur pur – mit Jungen gemeinsam Natur erleben“, trafen sich in dieser Woche Sozialpädagogen aus ganz Thüringen zu einer Weiterbildung auf dem Gelände des Christlichen Vereins Junger Menschen (CVJM) in Stadtroda.

Ähnliche dieser Treffen habe es bereits die Jahre zuvor gegeben. „Das Thüringer Ministerium für Jugend, Bildung und Sport schätzt einerseits die Professionalität im Bereich der Wildnispädagogik und andererseits die Gegebenheiten des CVJM-Geländes in Stadtroda bei der Durchführung von Weiterbildungen in diesem Bereich“, sagt Friedbert Reinert vom CVJM.

Bei optimalen Wetterbedingungen sei es für die meisten Teilnehmer die erste Weiterbildung gewesen, die nach eineinhalb Jahren wieder in Präsenz durchgeführt werden konnte. Die Unsicherheiten beim Umgang im Miteinander seien anfangs noch spürbar gewesen, sagt Reinert. Doch während Kleingruppen Feuerstellen aufbauten, diverse Outdoor-Techniken ausprobierten und bei Wahrnehmungsaktionen den Wald erkundeten, habe sich die Stimmung schnell gelockert.

Das Mittagessen wurde rustikal am Feuer zubereitet und habe Möglichkeiten aufgezeigt, wie man mit jungen Menschen und einfachen Mitteln Aktionen in der Natur durchführen kann.

„Hoffentlich nicht die letzte Veranstaltung dieser Art“

Die Nachfrage nach solchen praktischen Seminaren in der Natur sei sehr groß, sagt Reinert und verweist auf die Teilnehmer, die nicht nur aus Thüringen angereist waren. Für manche sei es bereits die dritte Teilnahme in Folge an einer derartigen Veranstaltung gewesen.

Für den neuen Mitarbeiter des CVJM Stadtroda, Fabian Grunert, sei es auch eine gute Möglichkeit gewesen, sich als „Hausherr“ mit einzubringen und neue Impulse für seine Arbeit zu bekommen.

„Bleibt zu hoffen, dass diese Weiterbildung, die gleichzeitig Werbung für die Stadt Stadtroda ist, nicht die letzte dieser Art gewesen ist“, sagt Friedbert Reinert. Die Stadt hatte dem Verein die Pacht des Geländes zum 30. Juni dieses Jahres gekündigt. Ob die Kündigung rechtens ist, das muss nun vor Gericht geklärt werden.

Im Vorfeld der Weiterbildung waren die Ehrenamtlichen des Vereins mehrere Tage damit beschäftigt, das Gelände wieder auf Vordermann zu bringen. Der meterhohe Rasen musste gemäht werden, kleinere Reparaturarbeiten am Haus standen an und das Gelände wurde nach Corona ganz allgemein wieder nutzbar gemacht.