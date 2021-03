Naturliebhaber aus Bremsnitz baut Vogelhäuschen aus Vollholz

Bremsnitz. „Die Natur ist meine Welt“, sagt Rudolf Böttcher. Weil das so ist, engagiert sich der 82-Jährige aus Bremsnitz seit jeher auf vielfältige Weise für ihren Schutz. Jetzt hat er den Winter über 20 Vogelhäuser aus Vollholz gebaut. Für jedes brauchte er etwa eineinhalb bis zwei Stunden.

Die Häuschen verschenkt Rudolf Böttcher, damit sie in der Region aufgestellt werden können. „Am besten sind sie platziert, wenn sie hinter Büschen oder Bäumen stehen und die Einflugschneise gegen Osten oder Südosten gerichtet ist“, sagt er. Die Vogelhäuser habe er so gebaut, dass beispielsweise Elstern oder Eichelhäher die Nester anderer gefiederter Bewohner nicht plündern können. Für Vögel wie Meisen, Trauerschnäpper, Baumläufer, Kleiber oder Gartenrotschwanz seien die Behausungen gedacht.

Die letzten seiner selbst gebauten Vogelhäuschen hat der Senior am Sonnabend an einige fleißige Teilnehmer verschenkt, die dabei halfen, Krötenschutzzäune in der Tälerdörfer-Region aufzustellen. Auch wenn er für seine Arbeit rein gar nichts verlangt, bekam der Bremsnitzer von Angela Löwe-Seidemann als Dank einen Gruß aus der Region – mit einer hübsch verpackten Knackwurst von der Täler-Straußenfarm in Hellborn.

Noch kann der 82-Jährige das Werkzeug nicht beiseitelegen. Denn auf Wunsch einiger Mitglieder des Natur- und Heimatvereins Tälerdörfer wird er in der kommenden Zeit weitere Vogelhäuschen anfertigen.