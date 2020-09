Neubau eines Feuerwehrhauses ist Wunsch und Ziel

Ambitionen, ehrenamtlicher Bürgermeister von Ottendorf zu werden, hat er schon lange, sagt Stefan Hücker. „Ich brauche es, Dinge zu organisieren und gemeinsam mit anderen etwas auf die Beine zu stellen.“

Als Einzelbewerber tritt der 35-Jährige am 27. September zur Bürgermeisterwahl in der Gemeinde an. Erfahrungen in dem Amt hat Stefan Hücker bereits: Seitdem der langjährige Bürgermeister Wolfgang Bauer aus gesundheitlichen Gründen zum 31. Dezember 2019 seinen Posten niederlegte, erfüllt Hücker amtierend die Aufgaben eines Gemeinde-Oberhauptes. Zuvor hat er sich im April 2019 über die Wählervereinigung „Bürger für Ottendorf“ zur Gemeinderatswahl aufstellen lassen. Mit 64,1 Prozent schaffte es die Wählervereinigung in den Gemeinderat und Stefan Hücker hat damals den Posten des 1. Beigeordneten übernommen. Er ist parteilos.

Ausbildung der Jugendfeuerwehr findet derzeit in der Schule statt

Sollte er in drei Wochen zum Bürgermeister gewählt werden, wolle er sich künftig vor allem für eines stark machen: Für den Neubau eines Feuerwehrhauses, das auch als Dorfgemeinschaftshaus genutzt werden könnte. „Wir haben derzeit nur eine Garage im Ort, in der unser Löschfahrzeug steht“, sagt Hücker, der um die Belange der Ottendorfer Feuerwehr weiß. So ist er nicht nur seit etwa acht Jahren Chef des Feuerwehrvereins, sondern auch Mitglied der aktiven Wehr und Ausbilder der Jugendfeuerwehr. „Gerade an der Jugendfeuerwehr liegt mir sehr viel. Da wir keine eigenen Räume haben, gehen wir für die Ausbildung der derzeit 25 Kinder bisher immer in die Schule.“

Des Weiteren wäre es sein Ziel, die Mietshäuser der Gemeinde in den kommenden Jahren Stück für Stück zu modernisieren. Auch wolle er sich dafür einsetzen, dass die komplette Straßenbeleuchtung im Dorf auf LED-Lampen umgerüstet und dass die Straße Auf der Vogelstange instand gesetzt wird.

Gute Gemeinschaft und infrastrukturell gut aufgestellt

„Ich möchte mich einfach für das Dorf und seine Einwohner stark machen. Wir haben hier eine wirklich gute Gemeinschaft und unser Ort ist infrastrukturell perfekt aufgestellt mit beispielsweise Konsum, Schule, Kindergarten, Hausarzt, Poststelle und Sportverein. Bis vor kurzem hatten wir auch noch eine Zahnärztin in Ottendorf.“ Als künftiger Bürgermeister würde er eine Gemeinde leiten, die „sehr gut dasteht“, sagt Hücker. „Das ist der Verdienst von Wolfgang Bauer, der hier 26 Jahre Bürgermeister war.“

Stefan Hücker stammt aus Jena, ist verheiratet und hat drei Kinder. 2003 hat er gemeinsam mit seinem Vater einen Vierseitenhof in Ottendorf erworben. Beruflich ist er im Kommunalservice Jena tätig. Zuvor war er von 2002 bis 2007 als Zeitsoldat bei der Bundeswehr, hauptsächlich in Hessen. In seiner Freizeit fahre er „leidenschaftlich gern“ Motorrad. Im Täler SV Ottendorf spielt er Volleyball, mit der Familie geht er gern auf Reisen.