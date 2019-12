Neubau von Roda-Markt in Stadtroda lässt auf sich warten

Es war im April vergangenen Jahres, als Vertreter des Rewe-Konzerns dem Stadtrodaer Stadtrat ihre Pläne für die Umgestaltung des Roda-Markt-Areals an der Jenaer Straße vorstellten.

So will die Rewe-Gruppe, die das rund 23.000 Quadratmeter große Areal samt dem Einkaufszentrum vor geraumer Zeit erwarb, den Ladenkomplex abreißen lassen und durch zwei Neubauten ersetzen. Neben einem Rewe-Markt mit Getränkeabteilung finden sich in dem Einkaufszentrum auch Filialen der Mörsdorfer Landhof-Fleischerei und eines Bäckers, ein Aldi-Supermarkt sowie ein Geschäft des Textil-Discounters KiK. Das damalige Ziel war es, den Rewe-Markt in einem eigenständigen Gebäude unterzubringen, Aldi und KiK sollten den Plänen zufolge in einem zweiten Neubau ihre Filialen eröffnen.

Komplex soll völlig umgebaut werden

Statt bislang 190 Stellplätzen soll es künftig nur noch 160 Parkplätze geben, allerdings seien diese dann großzügiger bemessen. Die Anlieferung der Märkte soll wie gehabt über den hinteren Bereich erfolgen, die bestehende Busverbindung zum Roda-Markt wolle man aufrecht erhalten. Zudem will Rewe in dem neuen Markt einen Backshop integrieren und den Frischebereich ausweiten, die Verkaufsfläche soll von 1900 auf 2200 Quadratmeter erweitert werden. Mehr Verkaufsfläche sollen auch Aldi und KiK bekommen. Als Zeitrahmen nannte man damals einen Baubeginn in den Jahren 2020 beziehungsweise 2021. Noch im Februar dieses Jahres teilte Rewe auf Nachfrage mit, dass die Planungen für das neue Rewe-Einkaufs-Center auf dem Gelände des derzeitigen Roda-Marktes in Stadtroda im Zeitplan liegen würden.

B-Plan-Verfahren läuft

Indes, auf neuerliche Nachfrage gab sich der Konzern bedeckter. „Rewe möchte sich in Stadtroda mit der Weiterentwicklung des bestehenden Standortes langfristig aufstellen. Die Planungen für einen generationenfreundlichen, energieeffizienten Neubau befinden sich jedoch noch in einer frühen Phase.“ Weil man sich im B-Plan-Verfahren befinde, so Nadja Keller von der Rewe-Unternehmenskommunikation Region Ost, könne man derzeit keine weiteren Details benennen.

Damit bleibt auch offen, ob Rewe der Forderung der Stadt nachkommt, insbesondere die Filiale der Mörsdorfer Landhof-Fleischerei in den neuen Komplex einzubeziehen. Im Februar dieses Jahres hatte Bürgermeister Klaus Hempel einer Rewe-Vertreterin 1800 Unterstützer-Unterschriften für den Erhalt der Fleischerei-Filiale übergeben.