Neue Brücke komplettiert Wanderweg im Nossengrund

Nico Jannke, Sebastian Peter und Denny Göpfarth (von links) an der neuen Brücke, die den Bach im Nossengrund überspannt.

Quirla. Das Jobcenter Saale-Holzland und der Verein Ländliche Kerne unterstützen das Tourismusprojekt in Quirla weiter

Die Freude stand Nico Jannke, Denny Göpfarth, Sebastian Peter und Lutz Weidemann ins Gesicht geschrieben, als sie erfuhren, dass das Jobcenter Saale-Holzland-Kreis in Absprache mit dem Verein Ländliche Kerne ihre Arbeitsgelegenheiten in Quirla um vier Monate bis Ende November verlängert hat. Denn längst ist den vier Langzeitarbeitslosen das Projekt - Wanderwege im Nossen- und Buchgrund in Ordnung zu bringen - ganz persönlich ans Herz gewachsen. „Man freut sich, wenn man sieht, dass man etwas Besonderes geschaffen hat“, sagt Nico Jannke.