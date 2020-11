Neue Brücke über den Bremsnitzbach

Bürgermeister Tino Fuchs (vorn) und Bauleiter Robert Großer an der Brückenbaustelle in Bremsnitz.

Bremsnitz Routiniert biegen die Mitarbeiter der Firma Schwall + Mayer aus Neustadt/Orla den Armierungsstahl für die neuen Widerlager der Brücke über den Bremsnitzbach zurecht, der n der Baustelle in eine Verrohrung gezwungen wurde. Bauleiter Robert Großer blinzelt in Richtung des wolkenlosen Himmels. „Wenn das Wetter hält und die Temperaturen nicht in den Keller gehen, werden wir noch in diesem Jahr mit den Betonarbeiten für die Widerlager und den Brückenüberbau fertig.“