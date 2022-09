Neue Hilfe beim Papierkram und Behördengängen für junge Menschen im Saale-Holzland

Eisenberg. Was sich hinter dem neuen Programm „Jugend stärken“ verbirgt und wie Teenager und junge Erwachsene im Saale-Holzland sich damit bei wichtigen Fragen helfen lassen können.

Wie finde ich eine passende Wohnung? Wo muss ich mich melden, wenn ich die Schule abgeschlossen habe und kein Schüler mehr bin? Wo beantrage ich meinen Personalausweis? Welche Versicherungen brauche ich, wenn ich von zu Hause ausziehe? Bei all diesen Fragen helfen Eltern normalerweise ihren Kindern. Sie unterstützen sie auf diese Weise, Schritt für Schritt eigenständige Erwachsene zu werden. Aber wie ist es, wenn ein junger Mensch diese Unterstützung nicht bekommt? Wenn die Eltern krank sind, es selbst nicht wissen oder es gar keine Eltern mehr gibt? Um jungen Menschen im Alter von 14 bis 26 Jahren bei all diesen wichtigen Dingen zu helfen, wenn sie aus der Familie keinerlei Rückhalt oder Hilfe haben, gibt es seit dem ersten August im Saale-Holzland drei zuständige Personen: Das sind Anke Schulz, Nadine Donath und Jens Ludwig.10 Jugendliche bekommen bereits UnterstützungZum 1. August starteten das „Bildungswerk Blitz e. V.“ in Kooperation mit dem Jugendamt des Saale-Holzland-Kreises ein neues Beratungs- und Unterstützungsangebot: „Wir helfen Jugendlichen, die aus schwierigen Elternhäusern kommen, wo die Unterstützung fehlt, das ist die eine Zielgruppe. Die andere sind junge Menschen, die mit 18 Jahren aus der stationären Jugendhilfe herausfallen und aber noch nicht soweit sind, sich selbstständig um alles zu kümmern, was nun kommt“, erklärt Blitz-Mitarbeiterin Anke Schulz. Die Zusammenarbeit mit dem örtlichen Jugendamt sei daher sehr wichtig, betont sie, da es viele der jungen Menschen an das Angebot weitervermitteln könne. „Das Projekt ist ja noch sehr jung“, sagt sie, „Aber 10 Jugendliche sind bereits dabei.“ Dabei sei die Hilfe nicht kurzfristig angelegt, sondern erstrecke sich über viele Monate, oft bis zu einem Zeitraum von eineinhalb Jahren, erklärt Anke Schulz weiter. „Wir helfen bei der Wohnungssuche für junge Menschen, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind. Wir beraten sie auch für Ämtergänge oder bei der Regelung ihrer Finanzen“, führt sie aus. Und auch beim Übergang von der Schule in den Beruf steht das Team Hilfesuchenden zur Seite.

Auch Eltern können Hilfe in Anspruch nehmen

Neben dem Jugendamt, das die jungen Menschen an das frisch gebildete Beratungs-Team vermittelt, seien es auch die Familienberatung oder Kliniken, mit denen sie zusammenarbeiten, erzählt Anke Schulz. „Die Jugendlichen können sich aber auch gern selbst bei uns melden“, betont sie. Ebenso Eltern, die in diesen Fragen Unterstützung für ihre Kinder brauchen, könnten das Beratungsangebot in Anspruch nehmen. Gefördert wird das neue Angebot mit dem Europäischen Sozialfonds (ESF) durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Dieses hatte seit Mitte diesen Jahres das Programm „Jugend stärken: Brücken in die Eigenständigkeit“ ins Leben gerufen, das noch bis 2027 „Jugendliche, die noch nicht zu einer eigenen Lebensführung in der Lage sind und/oder von Wohnungslosigkeit bedroht oder betroffen sind“, fördern soll, heißt es auf der Internetpräsenz des Ministeriums. Im Rahmen dieses Förderprogramms findet auch die neue Jugendberatung im Saale-Holzland statt.