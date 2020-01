Neue Leiterinder VHS Saale-Holzland plädiert für’s Lernen und lebt es vor

Die Kreisvolkshochschule Saale-Holzland e.V. wirbt mit dem Slogan „Lebenslanges Lernen hält nicht nur fit, sondern macht auch Spaß“. Ines Beese, seit Januar trägt die 55-Jährige als Leiterin die Verantwortung für die Bildungseinrichtung, identifiziert sich inhaltlich voll und ganz mit der Leitlinie. „Ich bin regelrecht ein Fan des lebenslangen Lernens. Und gerade Volkshochschulen bieten dafür beste Möglichkeiten“, sagt sie und schmunzelt. Französisch habe sie an der Volkshochschule erlernt, einen Abschluss in Verwaltung und Betriebswirtschaft nebenberuflich geschafft und an einer Fernuniversität Kulturwissenschaften studiert, zählt sie beispielgebend auf. Im März beginne sie einen einjährigen Kurs, der sich dem Thema „Management an Volkshochschulen“ widmet.

Spaß am Lernen

„Mir bereitet das Lernen Spaß“, bekennt die neue Leiterin, die aus Erfurt stammt. In der Landeshauptstadt will Ines Beese auch bleiben. Erfurt sei ihr Lebensmittelpunkt. Das tägliche Pendeln nehme sie in Kauf. Das sei aber kein Problem, weil die leidenschaftliche Autofahrerin diese Zeit auch nutze, um Aufgaben gedanklich zu ordnen. Ines Beese hatte sich beim Bewerbungsverfahren gegen sieben Bewerber durchgesetzt. Zuvor sei sie 30 Jahre in der Erfurter Stadtverwaltung tätig gewesen. „Ich habe neue Herausforderungen gesucht und empfinde das Tätigkeitsprofil mit hohen Eigenverantwortung spannend“, begründet sie ihre Bewerbung.

Ihrer neue Aufgabe habe sie sich mit viel Eifer gestellt. Seit September sei Ines Beese bereits in Hermsdorf tätig und konnte sich noch mit Vorgängerin Veronika Wrede aber auch mit Vereinsvorsitzenden Dietmar Möller austauschen.

Für den Vereinschef ist Ines Beese schon jetzt ein Glücksfall. Sie habe vielfältige Ideen, um Volkshochschule zukunftssicher aufstellen zu können. Dazu gehören auch Neuerungen im innerschulischen Bereich, um effizientere Abläufe und eine bessere Vernetzung bis hin zur Außendarstellung zu erreichen. Förderanträge habe sie auf den Weg gebracht, die zum Teil schon bewilligt seien, freut sich Dietmar Möller.

Digitale Welt und Lernen in kleinen Gruppen

Ein Ziel sei es, uns noch stärker der digitalen Welt im Bereich der Erwachsenausbildung zu öffnen. „Die Volkshochschule hat ihre Existenzberechtigung auch einhundert Jahre nach ihrer Gründung nicht verloren, wenn wir uns noch stärker an den Bedürfnissen der Menschen ausrichten“, so Beese. Dazu gehöre unter anderem das Lernen in kleineren Gruppen, um Wissen individueller vermitteln zu können. Und natürlich gehöre eine Vielzahl an attraktiven Kurse, die den Zeitgeist entsprechen, dazu. Zudem greife man gern interessante Ideen für Kurse auf, um sie anzubieten. Ausbauen wolle man Kursangebote vor Ort. Dort, wo sich eine Gruppe von Wissbegierigen zusammenfindet, können man präsent sein. Offen zeige man sich, wenn Menschen ihr Wissen als Dozent an andere weiter geben wollen.

Renner in der Volkshochschule seien Gesundheitsthemen, aber auch Sprachen. Neu im Frühjahrssemester sind übrigen Norwegisch und Dänisch“, merkt Ines Beese an.

Den Herausforderung will sich Ines Beese mit ihrem fünfköpfigen Team stellen. Etwa 80 Dozenten hat die Kreisvolkshochschule in petto, die in Hermsdorf, Eisenberg, Stadtroda, Camburg, Kahla aber auch in Bürgel Kurse abhalten. Das Programm für das Frühjahrssemester steht und halte eine Fülle an Angeboten in den Bereichen Politik, Gesellschaft, Umwelt, Kultur, Gestalten, Sprache, Beruf, Gesundheit sowie im Bereich Schulabschlüsse bereit, informiert sie. Einen Überblick über alle Kurse kann man sich im Internet unter www.volkshoschschule-shk.de verschaffen.