Eisenberg. Bestandsanalyse soll im April auf einer Regionalkonferenz in Eisenberg vorgestellt werden

Neues Kreisentwicklungskonzept in Arbeit

Eine umfängliche Analyse liegt der Verwaltung des Saale-Holzland-Kreises und der Lenkungsgruppe bereits auf den Tisch, was genau die Forscher des Instituts für Kommunalentwicklung Mitteldeutschland GmbH mit Sitz in Deutschland über den Landkreis herausgefunden haben, möchte Robert Klammt von der Stabstelle Landkreisförderung aber vorweg nicht öffentlich machen. „Das Ergebnis werden wir vor der geplanten Regionalkonferenz im April auf einer in Arbeit befindlichen Internetseite allen Interessierten zur Verfügung stellen“, sagt Klemmt.