Neues Museum aber alte touristische Hinweisschilder

Renthendorf/Dornburg. An neuem Logo für Brehm-Museum wird derzeit noch gearbeitet.

Die Ära der Brehm-Gedenkstätte ist vorbei seitdem am 29. August mit einem Festakt das generalsanierte Wohnhaus der Brehms in Renthendorf als Museum eröffnet worden ist. Dort wird nun die neue und moderne Dauerausstellung „Brehms Welt – Tiere und Menschen“ gezeigt.

Hinweisschild auf die Brehm-Gedenkstätte. Foto: Ute Flamich

Alt dagegen sind derzeit noch die touristischen Hinweisschilder sowie die Rad- und Wanderwegweiser. Sie leiten Besucher nach wie vor zur Brehm-Gedenkstätte und nicht zum Brehm-Museum. An ihrem gewünschten Ziel ankommen werden die Gäste freilich trotzdem. Schließlich handelt es sich um eine konzeptionell bedingte Namensänderung und nicht um eine örtliche Verlegung der Brehmschen Wirkungsstätte.

„Ich habe mich seit Wochen diesbezüglich gekümmert, natürlich müssen die alten Schilder weg“, sagte gestern Museumsleiter Jochen Süss auf Nachfrage. „Ich mache aber keinen ganz großen Druck, da wir mit unserem neuen Logo noch nicht fertig sind. Robert Voss aus Halle sitzt dran und zeigt mir nächste Woche seine Gedanken.“ Jochen Süss informierte, dass in puncto neue touristische Hinweisschilder am 14. September ein Gespräch mit Vertretern des Tourismusverbandes Jena-Saale-Holzland und des Landratsamtes in Bad Klosterlausnitz stattfinden soll.

Hinweise auf Schildern auch für Dornburger Bauhaus-Werkstatt-Museum gewünscht

Diesen Termin nimmt auch Konrad Kessler wahr, der Leiter des Keramik-Museums Bürgel und Leiter des im vergangenen Jahr in der historischen Bauhaus-Töpferei im Dornburger Marstall eröffneten Bauhaus-Werkstatt-Museums. Dort befand sich ab 1919 die Keramik-Werkstatt des Weimarer Bauhauses.

„Unser Anliegen bei diesem Termin am 14. September ist, das an der A9 existierende touristische Hinweisschild auf die Dornburger Schlösser um einen Hinweis auf das Bauhaus-Werkstatt-Museum zu ergänzen“, sagte Kessler. Allerdings müsse noch geklärt werden, ob sowohl die „Dornburger Schlösser“ als auch das „Bauhaus-Werkstatt-Museum“ auf einem Schild stehen dürfen oder ob für das Museum ein zweites Schild angefertigt werden muss. „Ich hatte gehofft, dass das existierende Schild um den Hinweis auf das Museum ergänzt werden kann, weil es inhaltlich ja doch zusammengehört. Aber wie gesagt, das muss erst noch geklärt werden.“

Wie Konrad Kessler informierte sei mittelfristig auch geplant, an der A4 touristische Hinweisschilder für die Dornburger Schlösser und das Bauhaus-Werkstatt-Museum aufzustellen. „Auch an Landstraßen müssen wir uns noch um eine hinreichende Beschilderung kümmern, das Thema haben wir bereits seit zwei Jahren mit auf der Agenda.“