Binnen 45 Minuten, so schwebt es einigen Mitgliedern des Kreistages Saale-Holzland vor, sollen künftig Radfahrer in Verbindung mit der Nutzung des ÖPNV künftig jede größere Stadt im Kreisgebiet erreichen können.

Ein ambitioniertes Ziel, ob es sich erreichen lässt, vermag Sylvana Hapke, Chefin des Thüringer Tourismusverbandes Jena-Saale-Holzland e.V., derzeit nicht zu beantworten. Fest steht für sie indes, dass die Fortschreibung des aus dem Jahr 2008 stammenden Radverkehrskonzeptes ein Mammutprojekt wird. „Als Tourismusverband könnten wir das gar nicht alleine stemmen, weil vieles gar nicht in unsere Zuständigkeit fällt“, beugte sie Erwartungen vor, man könnte in kurzer Zeit ein neues Konzept auf den Tisch legen.

Keine Übersicht, wer für welchen Radwegeabschnitt zuständig ist

Denn schon in den Vorberatungen kristallisierten sich teils erhebliche Defizite heraus, die es zu beheben gilt, wenn man den gestiegenen Anteil von Radfahrern, die im Kreis unterwegs sind, gerecht zu werden. So gibt es an vielen Stellen ungelöste Konflikte zwischen Wanderern und Radfahrern, sind manche Wegbereiche Gefahrenquellen und gibt es derzeit keine Übersicht, wer eigentlich für welchen Radwegabschnitt zuständig ist. Hinzu kommen Defizite im Bereich der Elektromobilität, beispielsweise dass es an Ladestationen hapert, oder es gibt zu wenig Abstellmöglichkeiten für Fahrräder an Sehenswürdigkeiten. Außerdem sind viele Radwege nicht durchweg ausgeschildert, gerade für den Alltagsradverkehr.

Radwege sind nicht immer miteinander verbunden

Weiteres Problem: Innerörtliche und außerhalb vorhandene Radwege sind nicht immer miteinander verbunden. Zwar liegt beim Tourismusverband der Sachverstand, wenn es darum geht, Radwege richtig auszuschildern, aber „oftmals erfahren wir erst hinterher, dass irgendwo ein neuer Radweg-Abschnitt gebaut wurde“, sagt Hapke.

Weil auch durch die Corona-Krise und den Boom bei Elektrofahrrädern die Zahl der Radwegnutzer im Saale-Holzland stark gestiegen ist, soll nun eine Arbeitsgruppe Radverkehr in Zusammenarbeit mit dem Kreis mit Hochdruck ein Positionspapier erarbeiten, das als Basis für eine Ausschreibung dienen soll. Bereits im April kommenden Jahres will man ein Planungsbüro mit der Erstellung eines neuen Radverkehrskonzeptes beauftragen. Hapke ist zuversichtlich, dass es Fördermittel für dieses Konzept geben wird. „Wir dürfen bis 15. Januar 2021 einen Fördermittel-Antrag beim Land stellen.“