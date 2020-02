Neurologie kompakt in Stadtroda für Ärzte

Zu einem Neurologie-Symposium lädt das Asklepios Fachklinikum Stadtroda Neurologen und Hausärzte aus der Region am Mittwoch, 26. Februar, 17 Uhr, in den Felsenkellersaal ein. „Im Rahmen der Tagung für Kollegen aus dem Saale-Holzland-Kreis, aber auch aus der gesamten Region Ostthüringen, werden Überblicke und Aktuelles zu einigen wichtigen Themen der Neurologie kompakt präsentiert, die für die Praxis ambulant und stationär tätiger Neurologen, aber auch für viele Hausärzte relevant sind“, sagt PD Dr. David Weise, Chefarzt der Klinik für Neurologie, Schmerztherapie und Schlafmedizin. Für die Veranstaltung wurden bei der Thüringer Landesärztekammer Fortbildungspunkte beantragt.

Zum Anlass seines Antritts in der Neurologie in Stadtroda hatte Weise im vergangenen Februar das Symposium initiiert, das unterschiedliche, sehr praxisrelevante Fragestellungen thematisiert und gleichzeitig Gelegenheit bietet, sich kennenzulernen und miteinander ins Gespräch zu kommen. „Nach der erfolgreichen Veranstaltung im letzten Jahr möchten wir die Kollegen wieder ganz herzlich einladen“, freut sich Weise. Im Fokus der Veranstaltung stehen unter anderem Kopfschmerzen, Multiple Sklerose, Demenz und hyperkinetische Bewegungsstörungen.

„Die Neurologie hat gemeinhin noch immer den Ruf, ein rein diagnostisches Fach zu sein. Mit unserem jährlich stattfindenden Symposium wollen wir daher nicht zuletzt auch auf die heutigen Möglichkeiten bei der Therapie dieser Erkrankungen hinweisen“, unterstreicht Weise. „Am Asklepios Fachklinikum für Psychiatrie und Neurologie verfügen wir über ein breites Angebot und können Patienten mit diesen Erkrankungen behandeln“, ergänzt er.

Differentialdiagnose und Therapie primärer Kopfschmerzen ist das Thema von Dr. Torsten Kraya, Chefarzt der Klinik für Neurologie am Klinikum St. Georg Leipzig. Ein Update zur Nutzen-Risiko-Abwägung in der Immuntherapie der Multiplen Sklerose gibt PD Dr. Mathias Buttmann, Chefarzt der Klinik für Neurologie des Caritas-Krankenhauses Bad Mergentheim. Mit „Differentialdiagnose Demenz“ ist der Vortrag von Prof. Dr. Dorothee Saur, Leitende Oberärztin der Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum Leipzig überschrieben. Über die Therapie hyperkinetischer Bewegungsstörungen, wie Dystonie, Chorea Huntington oder Myoklonus, spricht Chefarzt Weise.