Neustädter Maler zeigen ihre Werke in der Alten Suptur in Stadtroda

Noch sind die Werke verhüllt, die die Neustädter Künstler im Stadtrodaer Stadtmuseum „Alte Suptur“ ab dem 5. März der Öffentlichkeit vorstellen wollen.

Doch die Vielzahl und Vielfalt der Arbeiten, die von Ostsee-Impressionen über Stilleben bis hin zu Porträts und Landschaftsbildern reichen, lässt bereits erahnen, dass die 16 der 18 ausstellenden Neustädter Vereinsmitglieder eine Art Werkschau vorbereitet haben, die es so noch nicht im Stadtmuseum gegeben hat.

70 Werke in verschiedenen Techniken werden in Stadtroda gezeigt

Dass die Ausstellung überhaupt zustande kam, hat Stadtroda Museumsmitarbeiter Hans-Jürgen Schicht und Vereinschef Henry Scheibe zu verdanken. Schicht und Scheibe hatten sich bei einer Ausstellung in Hermsdorf kennengelernt, was folgte, waren die Planungen für eine Präsentation in Stadtroda.

In der „Alten Suptur“ werden schätzungsweise 70 Werke in verschiedensten Techniken zu sehen sein. So werden Aquarelle, Pastelle, Radierungen, Bleistiftzeichnungen, Ölbilder oder Linolschnitte gezeigt. „Die Qualität der Arbeiten geht weit über die von Hobbymalerei hinaus“, betont Scheibe und verweist auf auf die hochkarätige Betreuung des Vereins in den zurückliegenden 57 Jahren seines Bestehens. Gegründet durch den Maler und Grafiker Heinrich Kiefer, übernahm 1980 der Geraer Maler und Grafiker Peter Kraft die künstlerische Betreuung bis zur Wende. 2014 folgte die Triptiser Diplom-Designerin Ingrid Wernitzsch, die aber die Zusammenarbeit aus gesundheitlichen Gründen beenden musste.

„Deshalb würden wir uns auch sehr freuen, wenn ein namhafter Künstler aus der Region sich die Betreuung des Vereins auf die Fahne schreiben würde“, erklärt Scheibe.

Natürlich sind auch neue Mitglieder gefragt. „Neustadt liegt gerade einmal 20 Autominuten von Stadtroda weg“, wirbt der Vereinschef. „Unser Verein hat einen sehr guten Ruf.“ So bringe der Verein jährlich einen Kunstkalender auf den Markt und bestücke seit über 10 Jahren kleine Galerien in Schleiz, Neustadt, Orla, Pößneck und Ilmenau, wo ganzjährig 134 Werke der Mitglieder zu sehen seien.

Ausstellungseröffnung „Ostseewellen und Orchideen im Haar“, Alte Suptur Stadtroda, 5. März, ab 17 Uhr