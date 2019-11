André Kudernatsch verlässt seine Erfurter Heimat und gibt sich und allen Fans die Ehre. In der Gemeindebibliothek in Bad Klosterlausnitz präsentiert er sein Weihnachtsprogramm „Auweia, Weihnachten!“

Bad Klosterlausnitz. Autor André Kudernatsch kommt am 7. Dezember in die Gemeindebibliothek von Bad Klosterlausnitz.

Nikolausige Kudernatsch-Geschichten in Bad Klosterlausnitz

Autor André Kudernatsch kommt am Sonnabend, 7. Dezember, in die Gemeindebibliothek von Bad Klosterlausnitz. Darüber informiert Bibliotheksleiterin Annekathrin Rahn.

In seinem Programm „Auweia, Weihnachten!“ erzählt er ziemlich nikolausige Geschichten. Musikalisch begleitet wird er dabei von Andreas Groß am Klavier.

In seinem Programm klärt Kudernatsch unter anderem auf, wer wirklich die Weihnachtsmärkte heimsucht, warum Hühner für weiße Weihnachten stehen und was das digitale Schrottwichteln bedeutet. In Zeiten, in denen die einen „Glühweinze“ gluckern, während die anderen darüber nachdenken, „Rumkugeln“ lieber „Punschbällchen“ zu nennen.

Auch stellt er verschiedene Möglichkeiten vor, den Heiligen Abend totzuschlagen – zum Beispiel mit dem Schneeschieber auf der Couch, der Schwiegermutter im Knollen-Ballett oder mit Fresslähmung bei Freunden.

Karten für die Veranstaltung sind für 7 Euro im Vorverkauf in der Gemeindebibliothek erhältlich sowie zum gleichen Preis an der Abendkasse.

7. Dezember, 15 Uhr, André Kudernatsch zu Gast in der Gemeindebibliothek Bad Klosterlausnitz