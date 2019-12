Die Häuser Nummer 11 und 13 in der Stadtrodaer Klosterstraße sollen noch abgerissen werden

Noch kein Termin für Häuserabriss in der Stadtrodaer Klosterstraße

Die Bereinigung der Gebäudesubstanz am Anfang der Klosterstraße in Stadtroda ist noch nicht endgültig geklärt. Wie Peter Schmeißer vom Bauamt der Stadtverwaltung auf Nachfrage erklärte, befinde man sich zwar in einem Endstadium, unterzeichnet sei der Kaufvertrag aber noch nicht.

Seit mehreren Monaten schon bemüht sich Stadtroda, das Haus Nummer 13 in der Klosterstraße in ihren Besitz zu bekommen. Stellte man doch beim geplanten Abriss der Wohnhäuser 9 und 11 im Sommer dieses Jahres fest, dass die Niederlegung des Hauses Nummer 11 nur möglich ist, wenn man Nummer 13 mit abreißt. „Beide Gebäude bilden praktisch ein Haus, was man aber vorher nicht wissen konnte“, erklärte Schmeißer. Deshalb auch blieb Nummer 11 stehen, lediglich die Hinterhof-Anbauten wurden abgerissen. Nach Abriss interessantes Baugrundstück Sollten die Eigentumsverhältnisse in den kommenden Tagen im Interesse Stadtrodas geklärt werden können, hat die Stadt die Möglichkeit, nach dem Abriss des Gebäudekomplexes 11 und 13 potenziellen Investoren ein von der Größe her annehmbares Baugrundstück in der Klosterstraße anzubieten. „Wenn die gesamte Häuserreihe von der Nummer 5 bis einschließlich 13 weg ist, sprechen wir von schätzungsweise 700 Quadratmetern Bauland“, rechnete Schmeißer vor. Die enge Bebauung in dem Gebiet war es auch, die mögliche Käufer immer wieder davon abhielt, die leerstehenden Häuser 5 und 7 zu erwerben. Auch die Häuser Nummer 9 und 11 verfügten de facto über keine Freiflächen im Hinterland. So stand das Haus Nummer 5 gerade einmal auf 79 Quadratmetern, einen Garten, Hinterhof oder Stellplätze gab es nicht. Viele Jenaer zieht es ins Umland und nach Stadtroda Durch die Zusammenlegung der Grundstücke, so rechnete Schmeißer vor, habe ein potenzieller Investor die Chance, attraktive Wohnungen mit Stellplätzen zu bauen. Da sich beiseits der Lücke Häuser in einem guten baulichen Zustand befänden, stünde auch einer Lückenbebauung nichts im Wege. „Ziel ist es, die Häuserzeile wieder zu schließen und das Gesamtbild wieder herzustellen.“ Dass sich Investoren finden werden, daran hat Peter Schmeißer keine Zweifel. Die Nähe von Jena mache sich seit langem positiv bemerkbar, lautet seine Erfahrung. Einwohner der Saale-Stadt, die unter akutem Mangel an bezahlbaren Wohnraum leidet, suchen seit Jahren nach attraktiven Wohnungen oder Grundstücken im Umland - häufig auch in Stadtroda.