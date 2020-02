Norbert Miosga will neue Torbuche bei Waltersdorf bekannter machen

Einst zierte sie den Dienststempel der Gemeinde Waltersdorf, selbst in den USA erschien eine Abhandlung über die berühmte Torbuche, die einst unweit von Stadtroda, zwischen Waltersdorf und Meusebach, am Nordhang des 200 m hohen Steinberges stand. Inzwischen ist das eigentümliche Gewächs - zwei ineinander verwachsene Buchen - sprichwörtlich zu Staub zerfallen.

Indes, rund 3,5 Kilometer von Tröbnitz entfernt, mitten im tiefsten Wald, wächst seit vielen Jahrzehnten eine weitere Torbuche. Anders als bei der Vorgängerin bildet eine verwachsene Buche eine Art Tor. Norbert Miosga stieß gemeinsam mit dem Waltersdorfer Manfred Mundt bereits vor 25 Jahren auf das Naturphänomen, gut möglich, dass einige Einheimische die neue Torbuche noch länger kennen.

Buche steht mitten im Wald

Miosga will nun insbesondere für Wanderer die Naturattraktion bekannter machen. „Es wäre schön, wenn mehr Menschen die Torbuche zu Gesicht bekommen würden“, sagt er. Sonderlich schwer zu finden ist der Baum eigentlich gar nicht. Wandert man beispielsweise auf dem Forstweg, der oberhalb der Tröbnitzer Kirche in den Wald in Richtung Rattelsdorf führt, wird man nach rund 3,5 Kilometern auf der linken Seite inmitten von dicken Fichten fündig.

Die neue Torbuche - die schätzungsweise 60 bis 80 Jahre alt ist - besticht wie ihre Vorgängerin durch ihre eigenartige Wuchsform, die an ein großes Tor erinnert. „Den einen Stamm, der einen tiefen Riss aufzeigt, sollte man möglicherweise behandeln“, sagt Miosga. Ansonsten sei die Torbuche in einem überaus guten Zustand.

Erste Gespräche mit dem Tröbnitzer Heimatverein, eventuell durch das Anbringen von Schildern mehr auf die Attraktion aufmerksam zu machen, habe es bereits gegeben, sagt Miosga, der seit einigen Jahren als Ortschronist von Waltersdorf tätig ist. Richtige Planungen gebe es aber noch nicht. Der 74-Jährige würde sich sehr freuen, wenn sich weitere Interessenten mit Ideen, Spenden oder in anderer Form für das Projekt Torbuche stark machen würden.