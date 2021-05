Notwendige Investition

Andreas Schott über die neue Drehleiter für Hermsdorf.

Die Begeisterung und die Vorfreude bei den 53 Kameradinnen und Kameraden der Hermsdorfer Einsatzabteilung für ihr neues Drehleiter-Fahrzeug ist groß. Das war beim Vor-Ort-Termin deutlich zu spüren. Dass sie sich dennoch gedulden müssen, bevor sie das brandneue Modell im Notfall einsetzen können, wissen sie. Aber es wird die meisten Feuerwehrleute beflügeln, die ausgereifte Technik so schnell wie möglich zu beherrschen.

Immerhin 760.000 Euro kostet das mit Computertechnologie vollgestopfte Modell. Ein Batzen Geld. Trotz Förderung muss die Stadt beträchtliche 222.000 Euro berappen. Ein Betrag, den man auch erst einmal im Haushalt haben muss.

Der Preis – in den vergangenen Jahren fortlaufend angestiegen – ist an sich schon der Wahnsinn, finde ich. Ein Ende der Preisschraube ist nicht abzusehen. Doch für die Hermsdorfer Feuerwehr, die zudem als Stützpunktwehr im Landkreis übergreifende Aufgaben absichert, war die Investition zwingend notwendig. Denn das alte Drehleiter-Fahrzeug, immerhin 29 Jahren auf dem Buckel, im Notfall in den Rettungseinsatz zu schicken, birgt immer ein Risiko in sich. Und weil es oftmals um Leben geht, finde ich die Investition gerechtfertigt!

