Öffentliche Toiletten beschädigt - Sattelschlepper übersehen

Die Meldungen der Polizei für den Saale-Holzland-Kreis.

Öffentliche Toiletten beschädigt: Schaden viel höher als Beute

In Kahla waren die öffentlichen Toiletten am Markt Ziel von Unbekannten. Zwischen dem 12. März und Montag brachen die Täter zwei Geldbehälter auf und entwendeten das Bargeld. Jedoch übersteigt der angerichtete Sachschaden dem des Beutegutes um Längen. Das Stehlgut wird auf ca. 15,- Euro geschätzt, die Beschädigungen aber auf mindestens 100,- Euro.

Nicht hinter Gittern

Unbekannte versuchten sich gewaltsam, Zutritt zu einem Baumarkt in der Kahlaer Christian-Eckardt-Straße zu verschaffen. Dabei hebelten der oder die Täter an einem Fenster, um dies zu öffnen. Jedoch ist dieses zusätzlich mit einem Fenstergitter gesichert, welches sich auch nicht öffnen lässt. Somit konnte der unberechtigte Zutritt verwehrt werden, es entstand jedoch Sachschaden.

Sattelauflieger übersehen

Einen Sattelauflieger übersah am Montagmittag einen 46-jähriger Fahrer eines Toyota. Der Sattelzug stand in Dorndorf-Steudnitz auf dem rechten Fahrbahnrand in Richtung Jena. Dies bemerkte der 46-Jährige zu spät, fuhr gegen den Sattelauflieger und beschädigte diesen. Der Toyota war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.