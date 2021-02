Hermsdorf. Die Autobahnpolizei hat am Hermsdorfer Kreuz einen Fahrer mit Handy am Ohr gefilmt. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann anschließend von der A9 gelotst, kontrolliert - mit interessantem Ergebnis.

Ohne Führerschein, aber mit Handy am Ohr auf A9 am Hermsdorfer Kreuz unterwegs

Auf der A9 in Fahrtrichtung München hatte ein Autofahrer sein Handy am Ohr, was Mitarbeitern der technischen Verkehrsüberwachung nicht entging. Der Mann wurde an der Anschlussstelle Lederhose von der Autobahn gelotst und kontrolliert.

Einen gültigen Führerschein konnte der 48-Jährige nicht vorzeigen. Die Überprüfung bei der Fahrerlaubnisbehörde ergab, dass ihm die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.

Der Mann musste dann mit einer Mitfahrgelegenheit weiterfahren.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: