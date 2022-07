Ortschild im Saale-Holzland-Kreis abmontiert

Ein aufmerksamer Zeuge meldete Vandalismus am Ortseingang in Erdmannsdorf. (Symbolbild)

Erdmannsdorf. Unbekannte stahlen das Ortseingangsschild in Erdmannsdorf im Saale-Holzland-Kreis.

Am Samstag klauten Unbekannte das Ortschild in Erdmannsdorf. Am Sonntagnachmittag informierte ein Zeuge die Polizei, dass er bereits am Abend zuvor eine Personengruppe gesehen habe, die sich in der Nähe des Ortschildes aufhielt. Am Sonntag schaute er dann selbst nach dem Schild nur um festzustellen, dass es geklaut wurde. Vor Ort fand der Mann einen Maulschlüssel.

Laut Polizei hatten Unbekannte nicht nur das Ortsschild abmontiert, sie hatten zudem vier Leitpfosten an der Straße aus ihrer Halterung gerissen. Sie alle lagen neben der Straße.

