Ottendorf: Statt einer Note ein „nicht erteilt“ auf Halbjahreszeugnis

Ottendorf. Lehrer der Grundschule in Ottendorf können in manchen Nebenfächern keine Note vergeben.

„Als Lehrer findet man es nicht schön, dass Schüler zu Hause lernen müssen. Es wäre am besten, wenn alle wieder in die Schule gehen könnten. Obwohl die Situation zwar nicht befriedigend ist, hat sich den Umständen entsprechend aber alles recht gut eingespielt“, sagt Torsten Schwarz, der Leiter der Tälerschule Ottendorf. Die Einrichtung hat zurzeit 97 Schüler in den vier Grundschulklassen.