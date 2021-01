Ottendorf. Die Ottendorfer sind auf den Hund gekommen. Nicht im sprichwörtlichen, sondern im positiven Sinne: Unter den derzeit 408 Einwohnern leben 35 Hunde. Schon bald könnten noch mehr Vierbeiner in der Gemeinde heimisch werden. „Ich habe gehört, dass sich der eine oder andere demnächst auch einen Hund anschaffen möchte“, sagt Ottendorfs ehrenamtlicher Bürgermeister Stefan Hücker.

Seine Familie gehört selbst zu den stolzen Hundebesitzern im Dorf. Die zweijährige Boxer-Labrador-Mischlingshündin „Motzi“ macht das Leben im Haus noch ein bisschen bunter. „Ihr Name, den sie von ihrem Vorbesitzer bekommen hat, ist bei ihr Programm. Sie hatte einen angeborenen Wasserkopf unter dem sie litt. Wir haben sie operieren lassen, aber sie motzt immer noch“, sagt der Bürgermeister und schmunzelt.

Etwa zehn einfache Mülleimer und Tütenspender sollen 2021 aufgestellt werden

So groß die Freude über den tierischen Zuwachs in Ottendorf sein mag, so unschön ist hinterlassener Hundekot, der nicht ins Ortsbild passt, betont Hücker. Deshalb habe der Gemeinderat einstimmig beschlossen, demnächst Hundetoiletten aufzustellen. Finanziert werden soll die Anschaffung mit den Mitteln aus der ab dem 1. Januar 2021 erhöhten Hundesteuer. Für einen Hund müssen nun jährlich 40 statt 20 Euro Steuern bezahlt werden. Für den zweiten Hund sind 50 Euro und für den dritten 60 Euro fällig. Über die Kampfhundesteuer kommt die Gemeinde nicht an Geld, weil es dem Bürgermeister zufolge derzeit keine Kampfhunde in Ottendorf gibt.

Etwa zehn relativ einfache Mülleimer und Tütenspender zur Entsorgung von Hundekot sollen in diesem Jahr aufgestellt werden. Noch seien die konkreten Standorte nicht festgelegt. „Aber wir werden wohl beispielsweise einen Mülleimer und Tütenspender am Weg hinter der Schule platzieren, einen am Warnsdorfgrund und mehrere entlang der Hauptstraße.“ Etwa 5000 Euro seien für dieses Vorhaben eingeplant.