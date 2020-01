Patrick Frisch neuer Chef der Firma Varis in Stadtroda

Bei der Varis Dienstleistungs-GmbH mit Sitz in Stadtroda sind die Weichen auf Zukunft gestellt worden. In einer auf mehrere Jahren angelegten Unternehmensnachfolge wurde der 30-jährige Betriebswirt Patrick Frisch neuer Besitzer und Geschäftsführer des Unternehmens, das nach eigenen Angaben zu einem der größten Fachbetriebe im Bereich der Gebäudereinigung in Ostthüringen zählt.

Gemeinsam mit dem bisherigen Geschäftsführer und Miteigentümer Christoph O. Wieduwilt unterzeichnete Frisch auf der Gesellschafterversammlung im Schützenhaus Stadtroda die entsprechenden Papiere und übernahm von Wieduwilt den Staffelstab als Geschäftsführer.

Unternehmen 1990 gegründet

Das heutige Unternehmen war 1990 über einen Franchisevertrag mit der hessischen Firma Heico am 5. Juni 1990 von Kirsten und Dieter Lange sowie Karin und Christoph Wieduwilt in Stadtroda gegründet worden. Bereits 1992 wurde der Franchisevertrag gekündigt, es erfolgten Gründungen von Niederlassungen in Halle und Dresden. Zeitweise beschäftigte der damals immer noch unter Heico firmierende Dienstleister bis zu 600 Mitarbeiter. Im Jahr 2000 gab sich das Unternehmen den markenrechtlich geschützten Namen „Varis“, die seit 2000 eigenständige Tochterfirma „Heico“ wurde 2010 verkauft.

Über die Politik kennen gelernt

Über die politische Schiene - Widuwilt und Frisch sind Mitglieder der FDP - lernten sich der ehemalige und neue Geschäftsführer kennen, 2014 wurde Frisch als Assistent der Geschäftsführung bei Varis eingestellt. „Als ich Patrick Frisch später vorschlug, langfristig das Unternehmen zu übernehmen, hat sich dieser nach anfänglichem Zögern dieser großen Aufgabe gestellt“, so Wieduwilt, der als Buisness Angel nur allzu gut weiß, dass eine geordnete Unternehmensnachfolge eine Herausforderung für alle Seiten ist.

200 Mitarbeiter im Unternehmen

Mit der Übernahme der Varis Dienstleistungs-GmbH steht Patrick Frisch, der von 2016 bis 2019 Betriebsleiter war, als Geschäftsführender Gesellschafter einem Unternehmen mit 200 Mitarbeitern vor, das über 500 Kunden in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt betreut. Unter anderem ist Varis auf die Glas-, Grund- und Bauendreinigung für Unternehmen, private Haushalte und öffentliche Institutionen spezialisiert. Stolz ist Patrick Frisch, dass sich sein Unternehmen insbesondere in der Bauendreinigung von Gebäuden einen überaus guten Ruf erarbeitet hat. So war Varis unter anderem auch für die Gebäudereinigung bei Fertigstellung des Jenaer Universitätsklinikums zuständig. „Wir sind stolz, dass viele namhafte Unternehmen, aber auch die öffentliche Hand in Jena und darüber hinaus unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen“, erklärt Frisch.

Verantwortung als Lebensinhalt

Der 30-Jährige ist sich durchaus bewusst, ein unternehmerisches Risiko eingegangen zu sein. „Wer mit Verantwortung, aber auch Risiko umzugehen weiß, sollte aber nicht zögern, einen solchen Schritt zu wagen.“ Für ihn sei die Übernahme von Verantwortung ein Lebensinhalt.

Doch wie weiter mit dem Unternehmen? Als Besitzer und Geschäftsführer will Patrick Frisch erst einmal weiter dafür Sorge tragen, dass die Firma auf einem stabilen Kurs bleibt. Insbesondere gilt sein Augenmerk den Beschäftigten. So will er sicherstellen, dass altersbedingt ausscheidende Fachkräfte durch qualifizierte Nachrücker ersetzt werden.