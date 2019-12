Personalveränderungen im Brückencenter Hermsdorf

Dagmar Zipfel aus Ottendorf verabschiedet sich zum 31. Dezember dieses Jahres in den Ruhestand. 30 Jahre lang war die 65-Jährige bei Rewe tätig, davon 26 als selbstständige Leiterin des Marktes im Brückencenter in Hermsdorf. Dort ist ab Januar 2020 der 37-Jährige Frank Möllhoff neuer Inhaber.

Frank Möllhoff wurde in Bad Frankenhausen geboren und absolvierte sein Abitur an der Klosterschule Roßleben. Nach dem Zivildienst ließ er sich bei Rewe zum Handelsfachwirt ausbilden. Es folgte ein Betriebswirtschaftsstudium in Jena. Drei Jahre verbrachte der Thüringer später in Salzburg, bevor er 2015 zurück in den Freistaat kam. Über mehrere Stationen, unter anderem als Getränkemarktleiter in Weimar und als Marktleiter in Arnstadt, führte ihn sein Weg nach Hermsdorf. Auch privat hat sich Frank Möllhoff für die Kleinstadt im Thüringer Holzland entschieden. Seit November ist ein Wohnsitz angemeldet. „Ich wünsche mir, dass ich den Markt so fortführen kann, wie er bisher gelaufen ist. Ich trete in sehr große Fußstapfen. Der Rewe-Markt im Brückencenter ist mit 93 Prozent mit Abstand der Markt mit der höchsten Kundenzufriedenheit. Ich freue mich, dass ich diesen übernehmen kann.“ Möllhoff informierte, dass das Team dasselbe bleibe wie bisher, bis auf die Mitarbeiter, die in Rente gehen. Neueinstellungen seien deshalb auch geplant.

Zur traditionellen Weihnachtsmannwette am 7. Dezember stellte sich der Nachfolger von Dagmar Zipfel vor. Er kündigte an, sich ebenso sozial engagieren zu wollen, wie es seine Vorgängerin getan hat. „Und ich werde für Herrn Hofmann eventuell den Schwierigkeitsgrad der Weihnachtsmannwette ein bisschen anheben. Der Bürgermeister ist ja jung und dynamisch, der schafft das schon“, sagte Möllhoff. Ab dem 3. Januar 2020 werden er und sein Team die Kunden begrüßen. Am 2. Januar bleibt der Markt wegen Inventur geschlossen.