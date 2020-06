Pfingstgesellschaft dreht am Sonntag am Glücksrad

Mit viel Schwung setzte Glücksfee Lilith Polten (9) das eigens von der Pfingstgesellschaft Friedrichstanneck gebaute Glücksrad am Sonntagnachmittag im Biergarten des Hotelrestaurants Friedrichstanneck in Bewegung. Zur Auslosung stand eine Pfingstbank aus Fichtenholz, die die Mannen um Vorstandsmitglied Uwe Pretzsch handwerklich ausgereift angefertigt hatten. 58 Nummern wies das Glücksrad auf. „Exakt so viele Lose haben wir verkauft, um wenigstens ein bisschen Geld für unser entgangenes festliches Bornschlemmen einzuspielen“, so Nicole Pahnke vom Vorstand der Gesellschaft. Als das Rad an Schwung verlor, blieb der Zeiger auf der Nummer 37 stehen. Ein überraschter Jubel zerschnitt die gebannte Stille: Christiane Freydel aus Eisenberg hatte die Bank mit der Inschrift „Wege entstehen dadurch, dass man sie geht“ gewonnen.