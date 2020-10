Pflanzentauschbörse findet in Wolfersdorf statt

Viele Menschen haben gerade in Corona-Zeiten ihren eigenen Garten sprichwörtlich wieder für sich entdeckt. Die nunmehr zum vierten Mal stattfindende Pflanzentauschbörse in Wolfersdorf auf dem Parkplatz und im Vorgarten des Gemeindeamtes am Samstag, 10. Oktober, bietet nun auch noch die Gelegenheit, kostenlos oder gegen wenig Geld noch mehr Vielfalt in den eigenen Garten zu bringen.

Von 9 bis 11 Uhr kann man auf der Börse beispielsweise Stauden, Ableger oder Samen von verschiedensten Garten- und Zierpflanzen tauschen oder abgeben, sich sich im Vorgarten oder auch in der Wohnung zu breit gemacht haben. Willkommen zur Börse sind aber auch all jene, die keine Tauschobjekte haben. Diese können gegen eine kleine Spende ihre Traumpflanzen mitnehmen.

Seit der ersten Börse vor knapp zwei Jahren ist das Interesse an der Veranstaltung stetig gewachsen, zumal das Treffen auch dazu dient, Erfahrungen über die Pflege verschiedener Pflanzen auszutauschen.

Obwohl die Börse im Freien stattfindet, bitten die Wandergruppe und Mitglieder des Dorfes als Organisatoren der Börse die Besucher darum, einen Mundschutz zu tragen. Telefonische Anfragen sind bei Renate Kind (036428/40076) und Ingeborg Müller (036428/139544) möglich.