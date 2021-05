Für mehr Photovoltaik im Saale-Holzland

Nickelsdorf/Rabis. Die Genossenschaft Bürger-Energie Saale-Holzland wächst kontinuierlich. Auch wegen stetig steigender Strompreise.

Thomas Winkelmann klopft gegen den großen Kessel, der im Heizraum des Sportlerheimes Rabis steht: „Hier wird das warme Wasser für die Duschen erzeugt“, sagt er und zeigt auf eine Steuerungsanlage mit großem Display. „Und hier befindet sich das Herzstück unserer neuen Photovoltaikanlage, die wir errichtet haben.“

Seit 2013 gibt es die Bürger-Energie Saale-Holzland eG (eingetragene Genossenschaft), die es sich auf die Fahnen geschrieben hat, vornehmlich Privatpersonen Investitionen in erneuerbare Energien zu ermöglichen und an der Energiewende in ihrer Region zu beteiligen. Mit dem Rabiser Projekt wurde nun die elfte Photovoltaikanlage durch die Genossenschaft auf ein Dach gebracht.

Stand am Anfang die Einspeisung von grünem Strom ins öffentliche Netz im Vordergrund, so geht es nun darum, nach Möglichkeit den erzeugten Strom an Ort und Stelle zu verbrauchen. „Mit dem Rückgang der Einspeisevergütung für Solarstrom mussten auch wir neue Formen der Kooperation entwickeln“, sagt Winkelmann, der gemeinsam mit Steffen Schneider der Genossenschaft vorsteht. „Bei 9 Cent Einspeisevergütung rechnen sich die meisten Anlagen nicht.“

In Rabis fand man eine für beide Seiten zufriedenstellende Lösung. So finanzierte die Genossenschaft die über 30.000 Euro teure Photovoltaikanlage, die Gemeinde Schlöben schloss einen langfristigen Mietvertrag ab. Damit hat es die Kommune in der Hand, kostengünstiger als zum herkömmlichen Strompreis ihre Anlagen im Sportlerheim mit Strom zu versorgen, die Genossenschaft erhält eine Garantiemiete. „Am Ende haben beide Partner einen Vorteil“, erklärt Winkelmann.

Im vergangenen Jahr investierte man beim Obstgut Triebe in eine Solaranlage, die auf dem Dach der Lager- und Verkaufshalle errichtet wurde. „Hier liefern wir weit unter 29 Cent pro Kilowattstunde den Strom ans Unternehmen.“ Die Anlage selbst könne 30.000 Kilowattstunden produzieren, das Unternehmen benötige fast die komplette Strommenge. „Unsere Anlage ist ausgelastet, aber wir haben einen langfristigen Vertrag geschlossen.“ Angesichts stetig steigender Strompreise rechne sich der langfristige Vertrag für Triebe, sagt Winkelmann. Insgesamt erzeuge die Energiegenossenschaft mit ihren elf Anlagen jährlich rund 400.000 Kilowattstunden Strom, der großteils in der Region verbraucht werde. Der Jahresumsatz liegt zwischen 60.000 und 65.000 Euro, jährlich wird eine Rendite erwirtschaftet.

Die blieb mit einer Ausnahme im Jahr 2017 allerdings stets in der Genossenschaft, auch, um neue Investitionen tätigen zu können. „Unseren inzwischen 90 Mitgliedern, vornehmlich Bürger aus dem Saale-Holzland und Jena, geht es weniger um die Rendite, sondern mehr darum, die Energiewende in der Region voranzubringen.“ 2017 jedenfalls habe man auch einmal eine Rendite in Höhe von 3 Prozent an die Mitglieder ausgeschüttet. „Das waren pro Anteil etwa 15 Euro.“

Mindestens einen Anteil in Höhe von 500 Euro müssen Interessierte zeichnen, um Genossenschaftsmitglied zu werden, das Maximum der Anteile liegt bei 25.000 Euro. „Natürlich steigen mit der Refinanzierung der Anlagen auch die Erträge.“

Dabei hat die Genossenschaft bereits neue Projekte im Fokus. Mit der Stadt Bad Köstritz wurde die Errichtung einer Photovoltaikanlage für das dortige Freibad vereinbart, in den nächsten Wochen erfolgt der Bau. Mit der Agrargenossenschaft Königshofen schloss man eine Kooperation zum Bau einer Anlage auf dem Gebäude der Fleischerei, und in Jena will man ein Mieterstrom-Projekt in Angriff nehmen.

