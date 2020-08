„Mehr als 60 Schwalbenpärchen haben ihre Nester im und an unseren Pferdestall gebaut, um ihre Jungvögel aufzuziehen. Darunter sind Mehl- sowie Rauchschwalben. Wir hatten schon immer Schwalben, aber so viele, wie in diesem Jahr, waren es noch nie“, freut sich Andreas Schröder aus Hermsdorf. Der NABU Landesverband Thüringen verleiht dafür an die Familie Schröder die Plakette „Schwalben Willkommen“. In der Begründung würdigt er NABU, dass bei über sechzig Brutpaaren ein großer Beitrag für die Population geleistet werde. In Deutschland, so der NABU, sei die Zahl der Brutpaare, zum Beispiel bei den Mehlschwalben, stark rückläufig.