Polizei warnt vor betrügerischen Handwerkern im Saale-Holzland-Kreis

Eine weitverbreitete Betrugsmasche, welche immer wieder auftaucht, sind die reisenden Handwerker, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Zumeist handele es sich um Personen aus osteuropäischen Ländern, die ihre Dienstleistungen zu einem scheinbar geringen und sehr lukrativen Preis anbieten. Allerdings kippt dies oftmals im Zuge der Arbeiten und plötzlich steigt der Preis um ein Vielfaches und steht außer jeglicher Relation zum Geleisteten, warnt die Polizei weiter.

Dienstagmorgen konnten zwielichtigen Handwerker in Rausdorf (Saale-Holzland-Kreis) aufgegriffen werden. Die drei Männer aus Rumänien waren mit einem dunkelgrünen VW-Bus mit polnischen Kennzeichen unterwegs, auf dessen Dach sie eine große Leiter befestigt hatten. Die drei Männer im Alter zwischen 23 und 30 Jahren boten einer Familie ihre Dienste an und verabredeten für 100 Euro die Dachpappe zu erneuern.

Plötzlich erschien einer der Männer und gab an, dass sich der Preis erhöht habe und man neu verhandeln müsse. Zu einer Neuverhandlung kam es allerdings nicht, weil in diesem Moment die hinzugerufene Polizei eintraf. Da die Männer keine Reisegewerbekarte vorweisen konnten und auch der vorgezeigte rumänische Gewerbeschein auf seine Richtigkeit geprüft werden muss, mussten die drei Männer die Beamten begleiten. Nun werde geprüft, ob und welche Ermittlungsverfahren die Männer erwartet.

Die Polizei sucht Zeugen: Sind diese drei Personen bereits vorher aufgefallen? Wurde jemand vielleicht sogar selber zum Opfer dieser Betrugsmasche? Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei Saale-Holzland unter: 036428-224 oder per Mail an: PI.Saale-Holzland@polizei.thueringen.de oder an die Kriminalpolizei Jena unter: 03641-811430 oder per Mail an K3.KPI.Jena@polizei.thueringen.de

